Maple Leaf procède à une transformation radicale de sa marque emblématique

La marque Maple Leaf réagit aux besoins changeants des familles canadiennes en n'utilisant que des ingrédients vrais, simples ou naturels

MISSISSAUGA, ON, le 7 mai 2018 /CNW/ - Les Aliments Maple Leaf se lance dans la transformation la plus radicale de toute l'histoire de sa marque emblématique, Maple Leaf, afin de prendre la tête d'un mouvement d'aliments vrais dans la catégorie des viandes préparées.

Cette évolution comprend une restructuration complète de la gamme entière afin que tous les produits se composent de viande de première qualité de Maple Leaf et d'ingrédients vrais, simples ou naturels. L'ensemble des produits ne contiendra AUCUN agent de conservation, arôme, colorant ou édulcorant artificiel. La marque fera preuve d'une transparence exemplaire et offrira des listes d'ingrédients lisibles et faciles à prononcer qui mériteront la confiance des consommateurs, comme ceux qu'ils trouvent dans leur garde-manger.

« Les attentes des consommateurs évoluent et nous relevons le défi, affirme Michael McCain, président et chef de la direction. Les protéines sont essentielles à la constitution de corps sains et Maple Leaf sera synonyme d'aliments délicieux composés d'ingrédients vrais, simples ou naturels que les parents seront heureux de servir à leurs familles. Nous nous sommes engagés à respecter un tout nouveau credo alimentaire radical qui reflète cette révolution et définit les normes auxquelles cette marque se conformera. »

« Au cours des 18 derniers mois, Maple Leaf a reformulé chacun des produits qui portent sa marque avec uniquement les aliments vrais les plus simples et de la meilleure qualité, soutient Adam Grogan, vice-président principal, Marketing et innovation. Nous avons enlevé les choses que les gens ne veulent pas ou ne connaissent pas et nous n'avons inclus que des ingrédients qui offrent notre norme la plus élevée de qualité et un goût délicieux. Il en résulte une percée novatrice en matière de produits de viande que les consommateurs aiment à manger, Ils peuvent choisir ces vrais aliments sans remords et faire confiance à la marque en raison de notre engagement à l'égard de la transparence absolue. »

Dès maintenant et tout au long de cette année, les Canadiens découvriront, dans les épiceries, une toute nouvelle marque Maple Leaf régénérée qui comprendra un nouveau logo et des conceptions d'emballages vibrants, ainsi que des listes d'ingrédients plus évidentes et faciles à lire sur tous les produits. Un programme de marketing national audacieux à phases multiples déployé à la télé et sur des panneaux d'affichage sur la voie publique, ainsi que sur des supports numériques et imprimés, donnera vie à cette campagne.

Les changements radicaux apportés à la marque signifient qu'il y a un engagement beaucoup plus important envers une planète durable. Les Aliments Maple Leaf s'efforce de concrétiser sa vision, soit d'être l'entreprise de produits de protéines la plus durable de la planète, en allant au-delà des aliments qu'elle produit afin de créer une valeur sociale plus vaste. Cela comprend un engagement à minimiser son impact environnemental sur l'air, l'eau et le sol, à ouvrir la voie vers l'amélioration des pratiques de soins des animaux et à faire progresser la sécurité alimentaire pour tous les Canadiens.

À propos des Aliments Maple Leaf

Les Aliments Maple Leaf Inc. est une entreprise phare spécialisée en produits de protéines qui fabrique des aliments novateurs de qualité supérieure commercialisés sous des marques nationales comme Maple Leaf®, Prime de Maple Leaf®, Natural SelectionsMD Maple Leaf®, Schneiders®, Country NaturalsMD Schneiders®, MinaMD, LightlifeMC et Field Roast Grain Meat Co.MC. L'entreprise emploie environ 11 500 personnes et exerce ses activités au Canada, aux États-Unis et en Asie. Son siège social se trouve à Mississauga, en Ontario, et ses actions sont inscrites à la Bourse de Toronto sous le symbole MFI.

