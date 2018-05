/R E P R I S E -- Invitation : Première du film America's Musical Journey 3D et spectacle d'Aloe Blacc/







MONTRÉAL, le 2 mai 2018 /CNW Telbec/ - Bonjour!

Le Centre des sciences a le plaisir de vous inviter à la première du film IMAX America's Musical Journey le lundi 7 mai dès 18 h 15. Le film explore les plus belles villes musicales américaines, de la Nouvelle-Orléans en passant par Nashville, Miami, Chicago et New York.

La projection sera suivie d'une prestation intime d'Aloe Blacc, vedette du film et chanteur derrière les succès Wake me Up (avec Avicii), The Man et I Need a Dollar

Aloe Blacc est d'ailleurs disponible pour des entrevues le 7 mai.

Pour confirmer votre présence avant le 3 mai : http://bit.ly/2JqTH3K

Pour faire une demande d'entrevue la journée du 7 mai avec Aloe Blacc : jprochette@vieuxportdemontreal.com

