La Monnaie Royale Canadienne dévoile une pièce en argent soulignant le mariage du Prince Harry et de MMe Meghan Markle







OTTAWA, le 7 mai 2018 /CNW/ - La Monnaie royale canadienne dévoilera officiellement une nouvelle pièce de collection en argent en l'honneur du mariage royal du prince Harry et de Mme Meghan Markle. L'événement se tiendra le 9 mai 2018 au Centre de toxicomanie et de santé mentale (CAMH) de Toronto, en Ontario.

Où : CAMH

Salle Sacred Space, 2e étage

Édifice Bell Gateway

100, rue Stokes

Toronto



Quand : Mercredi 9 mai 2018

Arrivée des médias et des invités : 9 h 45

Allocution et présentation : 10 h



Qui : Madame Celina Caesar-Chavannes, députée (Whitby) et secrétaire parlementaire de la ministre du Développement international

Madame Sandra Hanington, présidente, Monnaie royale canadienne

Madame Deborah Gillis, présidente, Fondation CAMH

À propos de la Monnaie royale canadienne

La Monnaie royale canadienne est la société d'État responsable de la production et de la distribution des pièces de circulation canadiennes. Titulaire de la certification ISO 9001-2008, la Monnaie est reconnue comme l'un des établissements de monnayage les plus importants et les plus polyvalents au monde. Elle propose toute une gamme de produits spécialisés de très grande qualité et des services connexes à l'échelle internationale. Pour obtenir de plus amples renseignements concernant la Monnaie et ses produits et services, visitez le www.monnaie.ca.

SOURCE Monnaie royale canadienne

Communiqué envoyé le 7 mai 2018 à 07:00 et diffusé par :