Jamie Foxx et GREY GOOSE® lancent OFF SCRIPT

Dans cette production de GREY GOOSE, l'acteur oscarisé va sortir OFF SCRIPT avec les talents les plus aimés d'Hollywood pour célébrer les moments emblématiques du cinéma qui ont façonné leur succès

HAMILTON, Bermudes, 7 mai 2018 /CNW/ -- La vodka GRAY GOOSE annonce aujourd'hui le lancement de OFF SCRIPT, une nouvelle série numérique en neuf parties animée par Jamie Foxx, lauréat d'un Oscar. Campée dans une caravane personnalisée et luxueuse, la série suit Foxx alors qu'il s'éloigne du scénario pour causer en tête-à-tête avec des artistes de premier plan, dont Jeremy Renner, Vince Vaughn, Denzel Washington et Gabrielle Union. Dans chaque épisode, Foxx et son invité auront une conversation libre et spontanée sur leur vie et les films emblématiques qui ont façonné leur carrière.

« Je suis très enthousiaste à l'idée de me joindre à l'équipe de production OFF SCRIPT, une équipe formidable. J'ai hâte d'entamer des conversations intéressantes sur le cinéma avec certains de mes pairs les plus respectés dans l'industrie du divertissement », a déclaré Jamie Foxx. « Ce que j'aime le plus dans cette série, c'est que les spectateurs vont repartir en se sentant inspirés par l'histoire personnelle de nos invités et les films qui les ont influencés. »

OFF SCRIPT offre un rare aperçu de la vie captivante et de l'imagination brillante de certains des plus grands noms du cinéma. Grâce au style d'entrevue perspicace de Foxx, les spectateurs s'en iront riches d'une compréhension intime des percées et influences créatives de leur acteur préféré.

« Jamie Foxx est l'une des stars les plus brillantes de l'industrie cinématographique, avec un charisme et un charme contagieux qui raviront le coeur de tous ceux qui regarderont OFF SCRIPT », a déclaré Yann Marois, vice-président de la vodka GREY GOOSE. « GREY GOOSE a de longs antécédents de soutien au cinéma et à la réalisation de grandes histoires, et nous sommes impatients de poursuivre cette nouvelle piste passionnante avec Jamie. »

OFF SCRIPT représente la prochaine étape d'une tendance grandissante pour les marques iconiques à devenir créatrices. GREY GOOSE a fait son entrée dans cette arène avec la série à succès « Iconoclasts », lancée en partenariat avec Sundance Channel. Avec OFF SCRIPT, GREY GOOSE assume un véritable rôle de production et prend pleinement en main la création et l'exécution de la série. Prolongement naturel de l'engagement de la marque envers des films emblématiques, un engagement de soutien de longue date, OFF SCRIPT est une série numérique innovante qui répondra aux préférences des consommateurs friands de contenu, un contenu qui tombe à point nommé. La série suscitera des échanges culturellement pertinents qui, étant animés par des sujets universellement compréhensibles, galvaniseront le public.

Le spectacle est réalisé par GREY GOOSE (Iconoclasts), en partenariat avec JASH, une société de Group Nine (Jimmy Kimmel Live!, Late Show with David Letterman), et The Sunshine Company (Gucci Chime for Change, Balmain Wonderlabs). OFF SCRIPT est distribué en numérique exclusivement sur les plateformes Oath, dont HuffPost, Yahoo Entertainment et AOL.com, et sur les plateformes sociales par Group Nine (Thrillist / NowThis). Le public peut également voir la série OFF SCRIPT sur le site www.greygooseoffscript.com. Group Nine Media a repris JASH en novembre 2017. Foxx est représenté par CAA, LBI Entertainment, et Ziffren Brittenham.

À propos de la vodka GREY GOOSE

Chaque aspect de la fabrication de GREY GOOSE® vise à confectionner une vodka de qualité sans pareille. La fabrication de GREY GOOSE commence avec les meilleurs ingrédients de France : blé d'hiver tendre de Picardie, le grenier à blé de France, et eau de source de Gensac-La-Pallue, naturellement filtrée par les roches calcaires. Puis, un processus de distillation unique fait ressortir les caractéristiques naturellement supérieures de ces ingrédients.

Du champ à la bouteille, l'expertise du maître de chai de GREY GOOSE, François Thibault, assure au palais des connaisseurs une douceur inégalée et un goût exceptionnel. Le portefeuille GREY GOOSE est composé de la vodka GREY GOOSE® et des vodkas aromatisées GREY GOOSE® Interpreted by Ducasse, GREY GOOSE® La Poire, GREY GOOSE® L'Orange et GREY GOOSE® Le Citron, ainsi que du spiritueux GREY GOOSE VX. Pour tout complément d'information, rendez-vous sur www.greygoose.com.

La marque de vodka GREY GOOSE fait partie du portefeuille de Bacardi Limited, une société établie à Hamilton, aux Bermudes. Bacardi Limited fait référence aux sociétés du groupe Bacardi, dont Bacardi International Limited.

