Déclaration - Le ministre Goodale informe les Canadiens du mandat de la nouvelle commissaire de la GRC

OTTAWA, le 7 mai 2018 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, a fait la déclaration suivante :

« Le 9 mars 2018, le premier ministre Justin Trudeau a annoncé la nomination de Brenda Lucki comme commissaire désignée de la Gendarmerie royale du Canada (GRC). Cette nomination est entrée en vigueur le 16 avril dernier. J'ai aujourd'hui le plaisir de partager avec les Canadiens la lettre de mandat de la commissaire Lucki.

Le gouvernement croit que les Canadiens devraient savoir ce qu'ils peuvent attendre de leur commissaire de la GRC et avoir une idée précise des objectifs à atteindre. La lettre de mandat aide à préciser ces attentes :

La commissaire Lucki sera appelée à améliorer ce que la GRC fait de mieux et à soutenir l'organisation pendant une période de transition visant à moderniser et à réformer sa culture et ses pratiques de gestion. Elle aura pour mandat de protéger la santé et la sécurité des employés et des membres de la GRC, y compris contre le harcèlement et la violence en milieu de travail, et de soutenir le bien-être mental.

Son mandat comprend également la responsabilité de diriger la GRC de façon à renforcer nos efforts continus en vue de renouveler la relation de nation à nation avec les peuples autochtones fondée sur la reconnaissance des droits, le respect, la collaboration et les partenariats. Bien entendu, il comprend aussi la responsabilité d'assurer la saine gestion globale de la GRC pour s'assurer qu'elle offre des services de police de grande qualité fondés sur les priorités adéquates pour assurer la sécurité des Canadiens et le respect de leurs libertés civiles.

Le gouvernement reconnaît que le principe de l'indépendance de la police est à la base de la primauté du droit. La commissaire assume elle-même le contrôle et la gestion de la GRC. Cette lettre de mandat n'empiéterait, en aucune façon, sur l'indépendance des opérations de la GRC.

Je me réjouis à l'idée d'établir une relation de travail productive et collaboratrice avec la commissaire Lucki. »

