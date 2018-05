Tim Hortons® annonce le bouquet Timbits® - une touche sucrée pour la fête des Mères!







Une gerbe saisonnière d'édition limitée, le bouquet Timbits® est le cadeau idéal pour les mamans.

OAKVILLE, ON, le 7 mai 2018 /CNW/ - Tim Hortons ajoute une touche sucrée à la fête des Mères en offrant en nouveauté le bouquet Timbits®! Les invités peuvent désormais célébrer la fête des Mères comme jamais auparavant en offrant un bouquet Timbits®, en vente exclusivement durant la fin de semaine de la fête des Mères aux restaurants Tim Hortons® participants partout au pays.

Le bouquet Timbits® est offert au coût de 12,99 $, taxes en sus, aux restaurants Tim Hortons® participants seulement, les samedi 12 mai et dimanche 13 mai, à compter de 8 h chaque jour et ce jusqu'à épuisement des stocks. Chaque bouquet comprend 24 Timbits® assortis, présentés sur de longues tiges, puis emballés dans du beau papier de soie fixé en place par un ruban, le tout prêt à être présenté à maman dans une boîte-cadeau à fleurs pour la fête des Mères.

« Nous savons que nos invités sont passionnés pour nos Timbits. Pour la fête des Mères, nous voulions donc faire quelque chose de particulièrement spécial pour toutes ces mères incroyables dans nos communautés qui le méritent tant. », déclare Sami Siddiqui, président de Tim Hortons Canada. « Nous sommes enchantés d'offrir aux gens la chance de surprendre leur mère en lui offrant son propre bouquet Timbits® frais et délicieux, une collation à partager qui rassemblera toute la famille. »

Afin de faire rayonner encore davantage l'amour qui règne à la fête des Mères, Tim Hortons® offrira aux gens dans trois grandes villes canadiennes - Montréal, Toronto et Calgary - la possibilité de proposer le nom d'une maman qui recevra son propre bouquet Timbits®, livré en mains propres dans une camionnette exclusive de Tim Hortons® décorée de fleurs pour cette occasion, et ce juste à temps pour la fête des Mères. Pour participer, les invités dans les villes désignées peuvent proposer une maman en affichant pourquoi elle mérite de recevoir son propre bouquet Timbits® sur Twitter ou Instagram à l'aide du mot-clic #BouquetTimbits du 7 au 10 mai.

Pour vous assurer d'obtenir votre bouquet Timbits® exclusif, rendez-vous au restaurant Tim Hortons® participant de votre localité le samedi 12 mai ou le dimanche 13 mai 2018, à compter de 8 h chaque jour. Les quantités sont très limitées. Environ dix bouquets seront offerts par restaurant, par jour. La participation à la promotion peut varier d'un restaurant à l'autre. Il y a une limite d'un bouquet par personne, par visite, jusqu'à épuisement des stocks.

Faites rayonner l'amour qui règne à la fête des Mères et joignez-vous à la conversation en ligne :

À propos de Tim Hortons®

TIM HORTONS® est l'une des plus importantes chaînes de restaurants oeuvrant dans l'industrie de la restauration rapide en Amérique du Nord. Depuis l'ouverture de son tout premier restaurant au Canada en 1964, TIM HORTONS® satisfait les goûts variés de nombreux consommateurs grâce à son menu qui propose du café de qualité supérieure, des boissons de spécialité chaudes et froides (notamment des lattes, des cappuccinos et des doses d'espresso), des thés spécialisés, des SmooTim aux fruits, des produits de boulangerie et de pâtisserie frais, des paninis grillés et des sandwichs classiques, des wraps, des soupes et des aliments préparés ainsi que d'autres produits alimentaires. TIM HORTONS® exploite plus de 4 600 restaurants au Canada, aux États-Unis et à travers le monde. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la marque TIM HORTONS®, veuillez consulter le site Internet de la marque à l'adresse www.timhortons.com ou nous suivre sur Facebook, Twitter et Instagram.

À propos de Restaurant Brands International

Restaurant Brands International Inc. (« RBI ») est l'une des plus grandes entreprises de chaînes de restauration rapide au monde grâce à des ventes globales de plus de 30 milliards de dollars et plus de 24 000 restaurants établis dans plus de 100 pays et territoires américains. RBI possède trois des marques les plus dominantes et renommées au monde dans l'industrie de la restauration rapide - TIM HORTONS®, BURGER KING® et POPEYES®. Ces marques, exploitées indépendamment, desservent leurs invités et leurs franchisés respectifs ainsi que leurs communautés depuis plus de 40 ans. Pour en savoir davantage à propos de RBI, veuillez consulter le site Internet de l'entreprise à l'adresse www.rbi.com.

SOURCE Tim Hortons

Communiqué envoyé le 7 mai 2018 à 06:00 et diffusé par :