Avis Média - La ministre McKenna établira les priorités de Parcs Canada en réponse aux consultations de la Table ronde de la ministre







OTTAWA, le 7 mai 2018 /CNW/ - La ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, Catherine McKenna, présentera sa réponse à la Table ronde de la ministre sur Parcs Canada, Parlons de Parcs Canada!

La Table ronde de la ministre a été la plus vaste consultation jamais entreprise sur le réseau national des parcs et des lieux patrimoniaux protégés du Canada. La réponse de la ministre abordera les commentaires des Canadiens et Canadiennes reçus au cours de ce processus. Les secteurs prioritaires pour les mesures et les investissements futurs dans les parcs et les lieux patrimoniaux nationaux du Canada seront définis.

En voici les détails :



Date : Le lundi 7 mai 2018



Heure : L'annonce commence à 13 h 15 (HE)

Les médias doivent arriver avant 13 h (HE)



Lieu : Le parc Major's Hill (en arrière du Château Laurier)

Avenue Mackenzie

Ottawa (Ontario)

