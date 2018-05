Lancement de la plateforme HelpMee.ca







HelpMee aide les propriétaires de maisons et d'immeubles à trouver rapidement des entreprises de services certifiées en cas de réparations urgentes ou de sinistres

MONTRÉAL, le 7 mai 2018 /CNW Telbec/ - Lancée officiellement aujourd'hui, HelpMee.ca est une nouvelle plateforme web permettant aux propriétaires de maisons et d'immeubles de trouver, à proximité et dans un court délai, des entreprises de services fiables pour effectuer des réparations urgentes de petite ou moyenne envergure. Ce service gratuit met les Québécois en relation avec des entrepreneurs disponibles et certifiés en plomberie, électricité, toiture, serrurerie, réparation d'électroménagers, nettoyage après sinistre ainsi que chauffage et climatisation.

Selon un récent sondage de Léger Marketing commandé par HelpMee, 33 % des propriétaires québécois ont vécu un sinistre, par exemple un incendie mineur, un dégât d'eau ou un refoulement d'égouts, ou ont fait faire une réparation urgente (toiture, plomberie, chauffage, électricité ou électroménagers) sur leur propriété au cours des cinq dernières années.

HelpMee.ca est le seul site au Québec qui se concentre sur les réparations urgentes de propriétés. Il se démarque par la proximité, la disponibilité et la rapidité d'intervention des entreprises inscrites sur sa plateforme.

« Grâce à l'algorithme de HelpMee.ca, son processus de mise en contact des individus est complètement automatisé et ne nécessite pas d'intervention humaine. Chaque requête est transmise simultanément aux entrepreneurs ciblés. Ce qui réduit considérablement le temps entre le moment où survient le bris et la réparation. », indique Dominic Bouffard, cofondateur de HelpMee.ca.

HelpMee.ca s'assure également que les entrepreneurs inscrits sur sa plateforme sont certifiés, fiables et compétents. « Pour devenir partenaires, ceux-ci sont soumis à une évaluation stricte de plusieurs critères (existences légales, permis, licences, assurances, plaintes et jugements, avis de clients) et doivent respecter la législation en vigueur dans leurs champs d'activité. », ajoute M. Bouffard.

Un processus simple et efficace pour les propriétaires

Lorsqu'un bris qui nécessite une réparation urgente survient dans une maison ou un immeuble, son propriétaire remplit un court formulaire sur le site HelpMee.ca, dans lequel il inscrit ses coordonnées et le problème à régler. Les entreprises partenaires concernées par le type de réparation en question reçoivent automatiquement la demande par téléphone, message texte et courriel. Si elles acceptent, elles transmettent en un simple clic leur disponibilité et leur tarif. Parmi les réponses reçues, le propriétaire sélectionne l'entrepreneur de son choix et celui-ci procède à la réparation dans le respect des délais.

Le processus de mise en contact peut s'effectuer en moins de 10 minutes. Après chaque réparation effectuée, les propriétaires répondent à un court sondage indiquant leur degré de satisfaction. Ces résultats influencent le maintien ou le retrait des entreprises comme partenaire sur la plateforme.

Une nouvelle avenue pour les entreprises de services d'augmenter leur clientèle

Plus de 100 entreprises sont actuellement partenaires de HelpMee.ca et sont prêtes à répondre aux demandes des consommateurs situés dans les régions métropolitaines de Montréal et de Québec. Celles-ci paient un tarif mensuel pour l'utilisation de la plateforme ainsi qu'un petit montant pour la sélection de chaque requête reçue.

Le service sera déployé sur l'ensemble du Québec au cours des prochains mois. Les entrepreneurs de toute la province peuvent déjà s'inscrire sur HelpMee.ca.

À propos de HelpMee

HelpMee.ca est une plateforme web créée par Dominic Bouffard et Guillaume Eckerl, deux entrepreneurs de Montréal. En cas de réparations urgentes ou de sinistres, elle aide les propriétaires de maisons et d'immeubles à trouver rapidement des entreprises certifiées en plomberie, électricité, toiture, serrurerie, réparation d'électroménagers, nettoyage après sinistre ainsi que chauffage et climatisation. HelpMee.ca bénéficie d'une grande expertise dans le domaine du web et des services en ligne, puisque M. Eckerl a également fondé en 2007 la plateforme ClicSoumission.com. Pour en savoir plus, consultez HelpMee.ca.

À propos du sondage

Le sondage a été mené en ligne par Léger Marketing du 27 au 29 avril 2018 auprès de 1024 adultes québécois, et au nom de HelpMee. La marge d'erreur pour un échantillon probabiliste de même taille (n=1024) est de +/- 3,1% et ce, dans un intervalle de confiance de 95% (19 fois sur 20).

