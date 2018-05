Styliste luso-angolaise est la fashion designer creator de la collection du fashion lounge de Mastercard, Rose Palhares a la 71e edition du Festival International de Cannes







Le fashion lounge de Mastercard mettra à la disposition, durant le festival de cinéma le plus emblématique du monde, des centaines de créations exclusives de cette styliste de mode.

Il se déroulera entre le 8 et le 19 mai, sur la Côte d'Azur en France. Le Festival de Cannes continuera à contribuer au développement du cinéma, en dynamisant l'industrie internationale cinématographique afin de célébrer le cinéma au niveau mondial. Et Rose Palhares, en tant que fashion designer creator de la collection du fashion lounge de Mastercard, revient pour la seconde fois à ce festival sur invitation de la marque.

Suivant Rose Palhares, directrice-générale et fondatrice de la marque portant son nom : "La collection de la fashion lounge de Mastercard, au Festival de Cannes, a une identité très singulière car elle se base sur des tons chauds et festifs et sur des textures lisses, travaillées et brillantes. Je considère que cette collection suit une tendance de pièces qui peuvent être transformées et qui rompent les préceptes traditionnels, comme les robes longues aux décolletés marquants et des fentes asymétriques. Mais, simultanément, je souhaite que les silhouettes se fondent sur une précision absolue afin de consumer des valeurs associées à l'autonomie, à l'élégance et à la mutabilité féminine." Elle poursuit : "La sophistication, des 600 pièces de cette collection, caractérisée par des matériaux tels que les dentelles, les paillettes, les soies et les détails en organza et taffetas peuvent être considérés insolites mais, en fin de compte, ce que j'aime c'est de découvrir les tissus et leurs textures perfectionnées. Parce que mon travail c'est n'est pas seulement la mode, je l'entrevois aussi comme de l'art."

La marque Rose Palhares, présente au Portugal (un atelier au centre de la capitale portugaise) et en Angola (sur l'île de Luanda), est spécialisée dans des robes faites sur mesure et des lignes de prêt à porter, ce qui a été prédominant chez d'autres créateurs africains aussi.

Née en Angola, mais ayant aussi la nationalité portugaise, Rose Palhares sort diplômée en design de mode de l'Université du Vale do Itajaí, dans l'état brésilien de Santa Catarina, et a gagné d'innombrables prix à la Moda Luanda, en 2017 et en 2013, ayant encore été considérée par la revue Vogue Italie, en 2016, comme la Designer la Plus Intéressante. Elle a été distinguée comme la Diva de la Mode angolaise et la Meilleure Designer de l'Année 2017, la styliste internationale de l'année à l'Angola Fashion Week 2015, Femme de Mérite par le GMA-Groupe des Femmes Africaines (2016) et comme "une des cinq designers à suivre de près lors des prochaines années" par la revue Elle sud-africaine en 2016.

