Le Canada et le Québec appuient le développement de l'offre sportive pour les résidents de la Municipalité de Frontenac







FRONTENAC, QC, le 7 mai 2018 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et du Québec reconnaissent l'importance d'avoir de bonnes infrastructures récréatives qui favorisent l'adoption d'un mode de vie sain, permettent aux collectivités d'être plus inclusives et contribuent à créer des endroits de choix où il fait bon vivre.

Le ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Amarjeet Sohi, et le député de Mégantic, M. Ghislain Bolduc, ont annoncé aujourd'hui que les gouvernements du Canada et du Québec investiront chacun plus de 190 000 $ pour la construction d'un toit permanent au-dessus de la patinoire multifonctionnelle de la Municipalité de Frontenac, ce qui inclura aussi l'installation de parois déroulantes latérales et d'un système d'éclairage.

Cette aide provient du Nouveau Fonds Chantiers Canada-Québec, volet Infrastructures provinciales-territoriales--Fonds des petites collectivités. La Municipalité de Frontenac fournira également plus de 190 000 $, pour un investissement gouvernemental-municipal totalisant près de 575 000 $. Une fois complétés, ces travaux favoriseront l'essor sportif de la municipalité en encourageant les résidents à être actifs.

« Investir dans les infrastructures publiques contribue à bâtir des collectivités fortes. Notre gouvernement est fier d'appuyer des projets comme celui-ci à Frontenac qui offrira aux résidents la possibilité de pratiquer une variété de sports tout au long de l'année. Ces travaux permettront à la municipalité d'améliorer son offre sportive et récréative, et de favoriser ainsi de saines habitudes de vie. »

Le ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Amarjeet Sohi

« En soutenant les projets de construction comme celui-ci, nous démontrons notre volonté de mettre à la disposition de la population des installations accessibles et sécuritaires et d'offrir un soutien aux municipalités pour assurer la pérennité et la qualité de leurs infrastructures. Ce projet réalisé à Frontenac permettra à ses citoyens et ses citoyennes de pratiquer régulièrement des sports et des activités physiques, ce qui l'incitera à adopter un mode de vie physiquement actif. »

Le député de Mégantic, M. Ghislain Bolduc, au nom du ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Sébastien Proulx

« Je suis heureux aujourd'hui d'annoncer à notre population l'obtention d'une subvention importante des gouvernements fédéral et provincial, pour la construction d'un toit permanent sur la patinoire multifonctionnelle. Ce projet n'aurait pu se réaliser sans cette subvention des deux gouvernements et je tiens à les en remercier. »

Le maire de Frontenac, M. Gaby Gendron

Le Fonds des petites collectivités est un programme conjoint fédéral-provincial, coordonné par Infrastructure Canada, en partenariat avec les provinces et territoires. Au Québec, il est géré par le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire. Ce programme vise à offrir aux municipalités canadiennes de moins de 100 000 habitants un soutien financier pour qu'elles puissent, notamment, se doter d'infrastructures qui contribuent, entre autres, à leur essor culturel, sportif, récréatif et touristique ou à la protection des biens publics.

Le gouvernement du Canada investira plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans le transport en commun, les infrastructures vertes et sociales, les infrastructures de transport à l'appui du commerce ainsi que dans les collectivités rurales et nordiques du Canada . De cette somme, 25,3 milliards de dollars seront consacrés à des projets d'infrastructures sociales réalisés dans les collectivités canadiennes.

investira plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans le transport en commun, les infrastructures vertes et sociales, les infrastructures de transport à l'appui du commerce ainsi que dans les collectivités rurales et nordiques du . De cette somme, 25,3 milliards de dollars seront consacrés à des projets d'infrastructures sociales réalisés dans les collectivités canadiennes. Le Plan québécois des infrastructures 2018-2028 prévoit des investissements de près de 7,3 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire. En ajoutant les contributions du gouvernement du Canada et des municipalités, ce sont plus de 14,3 milliards de dollars qui seront investis dans les infrastructures municipales au Québec au cours de cette période.

