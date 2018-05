Le Défi CN pour le CHEO atteint la marque d'un millions de dollars en collecte de fonds!







OTTAWA, 06 mai 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd'hui marque le 10e anniversaire de la participation du CN en tant que commanditaire principal du Défi CN pour le CHEO. Les cyclistes, patineurs à roues alignées et piétons de la région ont célébré l'occasion en amassant le montant record de 1 032 490 $ - le plus haut montant depuis la création de l'événement.



« Le fait que nous avons réussi à amasser la somme incroyable d'un million de dollars en dit long sur notre commanditaire principal et sur notre communauté », dit Kevin Keohane, Président-directeur de la Fondation du CHEO. « Depuis une décennie, le CN est un excellent commanditaire principal et nous leur en sommes extrêmement reconnaissants. La passion et le dévouement de tous nos participants et bénévoles et l'impact de tous ces efforts pour les familles qui sont aux prises avec le cancer sont extraordinaires. »

Ce fut une journée remplie de plaisir et le tout s'est clôturé avec une présentation de chèque qui a déclenché un tonnerre d'applaudissements. L'Équipe de rêve McDonald's composée de trois patients d'oncologie du CHEO, étaient présents sur la scène pour la grande annonce. Joshua Wilson Mallette, cinq ans, Anthony Farinon, 12 ans et Aman Sidhu, 18 ans, ont représenté tous les patients atteints de cancer au CHEO lors de la campagne du Défi CN pour le CHEO 2018 et ils ont réellement été une inspiration pour tous.

Cette année marque le dixième anniversaire du partenariat entre le CN et la Fondation du CHEO. Depuis lors, cet union a permis d'amasser 7 845 691 $, ce qui fait une vraie différence dans la vie des patients en oncologie au CHEO et autour du monde. « Le Défi CN pour le CHEO est très important pour tous les employés du CN », affirme David Miller, Vice-président adjoint des affaires gouvernementales du CN. « Appuyer les traitements pour les enfants atteints de cancer au CHEO et la recherche innovatrice en oncologie à l'Institut de recherche du CHEO est un rêve qui se réalise pour notre entreprise, et nous comptons continuer notre mission de redonner aux communautés que nous desservons. »

Juste avant le départ du circuit de 15 km Circle K, la cérémonie « Tori et ses anges » a eu lieu en hommage à tous les enfants du CHEO qui sont décédés des suites du cancer. La cérémonie a été nommée pour Tori Carswell, membre de l'Équipe de rêve McDonald's en 2002 qui a succombé au cancer en 2004 à l'âge de neuf ans. Les membres des Équipes de rêve McDonald's passées, Hannah Billings, Evan Simms et Molly Robillard, qui ont succombé à la maladie, ont aussi été honorés.

Cette année, 3 708 participants étaient présents et 327 équipes ont participé au Défi d'équipe Ottawa Citizen. L'équipe corporative gagnante est l'équipe Ericsson qui a amassé un total de 71 432,81 $; l'équipe non corporative gagnante est Team Molly qui a amassé 32 138 $ et le plus grand collecteur de fonds individuel est Maddy Wilson qui a amassé un total de 13 481,93 $.

Les fonds amassés dans le cadre du Défi CN pour le CHEO sont versés à la Fondation du CHEO, à la Fondation Candlelighters et au Manoir Ronald McDonald, bénéficiant ainsi aux enfants et aux familles affectés par le cancer.

Le montant total des fonds amassés lors du Défi CN pour le CHEO sera présenté lors du Téléthon du CHEO qui sera diffusé sur les ondes de CTV les 9 et 10 juin 2018.

