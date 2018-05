Dix ans et un 200e vélo remis aux jeunes de la Fondation du Dr Julien!







MONTRÉAL, 06 mai 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les producteurs de lait du Québec, avec la complicité de Vélo Québec, célèbre cette année le 10e anniversaire de la remise de vélos à des jeunes de la Fondation du Dr Julien et offre une nouvelles monture à 20 enfants fréquentant les centres de pédiatrie sociale en communauté d'Hochelaga et de Côte-des-Neiges de la Fondation.



Chaque année, depuis 2009, Les Producteurs de lait du Québec permettent à 20 nouveaux jeunes de vivre une expérience exceptionnelle en leur offrant un vélo. Ces derniers profiteront de leur nouvelle monture en compagnie de quelque 25 000 cyclistes, le dimanche 3 juin à l'occasion du Tour de l'Île de Montréal. En plus de les inviter à pédaler avec leur famille à ce grand événement cycliste, Vélo Québec offrira aux jeunes une sortie préparatoire pour leur enseigner les rudiments du cyclisme et de la sécurité routière, accompagnée d'un instructeur certifié du programme Cycliste averti.

« Offrir un vélo à un jeune est une excellente façon de l'initier à la pratique de cette activité physique et par le fait même, à de saines habitudes de vie. Depuis maintenant 10 ans, Les Producteurs de lait du Québec sont fiers de contribuer à cette merveilleuse cause, grâce à laquelle 200 vélos ont été offerts », souligne Bruno Letendre, président des Producteurs de lait du Québec et fidèle cycliste du Tour de l'Île.

« Cette année marque le 10e anniversaire de la collaboration avec Les Producteurs de lait du Québec qui, avec la complicité de Vélo Québec, ont offert au total 200 vélos à nos enfants. Nous sommes particulièrement reconnaissants envers nos partenaires. Grâce à vous, ces jeunes suivis en pédiatrie sociale dans nos centres d'Hochelaga-Maisonneuve et de Côte-des-Neiges peuvent s'adonner à une activité sportive, qui favorise leur développement ainsi que de saines habitudes de vie. Ils ont aussi l'occasion de participer au Tour de l'Île, ce qui constitue en soi un exploit pour ces jeunes qui ne possédaient pas de vélo. Nous pouvons tous être très fiers d'eux », déclare le Dr Gilles Julien, pédiatre social et président fondateur de la Fondation du Dr Julien.

«Félicitations aux jeunes des centres du Dr Julien qui se méritent aujourd'hui le plus beau cadeau qui soit... une bicyclette! Ce sera un plaisir renouvelé d'accueillir, pour une 10e année, les enfants et leur famille à venir rouler au Tour de l'Île de Montréal. Une superbe façon de s'initier au plaisir du vélo en compagnie de milliers d'autres cyclistes», mentionne Joëlle Sévigny, directrice générale de Vélo Québec Événements et Voyages.

À propos du Festival Go vélo Montréal

Le Festival Go vélo Montréal est un événement réalisé par Vélo Québec. Présenté par Les Producteurs de lait du Québec, l'événement compte également le Mouvement Desjardins, Sports Experts et DuProprio comme commanditaires associés. Parmi ses partenaires publics, le Festival Go vélo Montréal obtient un appui indispensable de la Ville de Montréal, du Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, de Tourisme Québec, du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur et de Tourisme Montréal.

À propos de la Fondation du Dr Julien

La Fondation du Dr Julien a pour mission de permettre au plus grand nombre d'enfants issus d'un milieu vulnérable d'avoir accès à des soins et services spécialisés de pédiatrie sociale en communauté pour se développer pleinement et améliorer son bien-être, dans le respect de la Convention relative aux droits de l'enfant. Elle forme, accompagne et certifie également un réseau de centres de pédiatrie sociale en communauté (CPSC) au Québec et ailleurs au Canada. Aujourd'hui, 31 CPSC soignent et outillent près de 6 000 enfants et leurs familles québécoises.

À propos des Producteurs de lait du Québec

Les Producteurs de lait du Québec, affiliés à l'UPA, représentent les 5 308 fermes laitières qui livrent quelque 3,3 milliards de litres de lait, dont la vente totalise des recettes à la ferme de plus de 2,58 milliards de dollars. La production et la transformation laitière génèrent au Québec quelque 83 000 emplois directs, indirects et induits et contribuent à hauteur de 6,2 milliards de dollars au produit intérieur brut. Finalement, elle entraîne des retombées fiscales de 1,3 milliard de dollars. Pour plus de renseignements, visitez notre site web à l'adresse www.lait.org ou suivez-nous sur Twitter.

