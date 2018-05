Fonds conjoncturel de développement - Québec octroie 100 000 $ à l'atelier occupationnel Rive-Sud pour la troisième phase de la rénovation de son nouvel édifice







LÉVIS, QC, le 6 mai 2018 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux de contribuer à la troisième et dernière phase de la rénovation du nouvel édifice de l'Atelier occupationnel Rive-Sud en lui accordant une aide financière de 100 000 $. Cette somme provient du Fonds conjoncturel de développement (FCD) administré par le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire (MAMOT).

La députée de Bellechasse, ministre responsable du Travail et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, Mme Dominique Vien, en a fait l'annonce aujourd'hui au nom du ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal, M. Martin Coiteux.

L'aide financière accordée permettra à l'organisme d'assurer la pérennité de ses interventions auprès de sa clientèle tout en répondant aux exigences de la Ville de Lévis en matière d'urbanisme. Le coût total des travaux de cette troisième phase est évalué à 219 000 $.

Citations :

« Une fois de plus, je suis très fière d'annoncer le soutien gouvernemental à l'Atelier occupationnel Rive-Sud. Cet organisme, qui fait un travail exemplaire auprès des jeunes travailleuses et travailleurs présentant une déficience intellectuelle ou physique, pourra dorénavant leur offrir un lieu sécuritaire, fonctionnel et à la hauteur de la détermination qu'ils démontrent dans leur quête d'autonomie. »

Dominique Vien, députée de Bellechasse, ministre responsable du Travail et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches

« Je me réjouis de l'aide consentie par le gouvernement du Québec à une entreprise sociale comme l'Atelier occupationnel Rive-Sud qui vise à améliorer l'autonomie socioéconomique des personnes handicapées de Lévis et de ses environs. Ce soutien financier témoigne également de notre appui à l'intégration sociale de ces personnes, de notre reconnaissance pour leur apport à la communauté et de notre admiration

pour leur ténacité. »

Martin Coiteux, ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal

Faits saillants :

Le FCD vise à soutenir des initiatives qui contribuent notamment au développement économique, social, culturel, touristique, environnemental et technologique.

En 2017-2018, ce programme a permis d'investir près de 3,9 millions de dollars dans différents projets sur le territoire québécois.

Afin de réaliser la deuxième phase de son projet d'acquisition et de rénovation, Atelier occupationnel Rive-Sud inc. a bénéficié d'une aide gouvernementale de 387 000 $. Cette phase concernait la rénovation intérieure et l'agrandissement du nouvel édifice ainsi que l'installation d'un ascenseur.

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur le FCD : http://www.mamot.gouv.qc.ca/developpement-territorial/programmes/fonds-conjoncturel-de-developpement-fcd/

Pour en savoir plus sur les activités du MAMOT, suivez-nous sur les médias sociaux :

https://www.facebook.com/AffairesMunicipalesOccupationTerritoire/

https://twitter.com/MAMOTQC

SOURCE Cabinet du ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire

Communiqué envoyé le 6 mai 2018 à 11:00 et diffusé par :