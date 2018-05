La Banque Scotia verse 10?000 $ en dons pour les mesures de secours à la suite des inondations au Nouveau-Brunswick







Il est possible de faire des dons en soutien à la Croix-Rouge canadienne à n'importe quelle succursale de la Banque Scotia au Canada.

TORONTO, le 6 mai 2018 /CNW/ - Afin de soutenir nos clients, nos employés et tous les membres de la collectivité, la Banque Scotia verse 10?000 $ en dons à la Croix-Rouge canadienne afin de venir en aide aux mesures de secours au Nouveau-Brunswick à la suite des récentes inondations dans la province. Nos pensées accompagnent les sinistrés du Nouveau-Brunswick.

« Il est important pour la Banque Scotia que nous soyons présents pour montrer notre soutien à la province pendant cette période difficile », a déclaré Craig Thompson, vice-président principal, région de l'Atlantique, Banque Scotia. « Les inondations ont posé de nombreux défis pour les gens du Nouveau-Brunswick et, grâce au don de la Banque Scotia à la Croix-Rouge canadienne, nous espérons atténuer l'ampleur de certains défis. Nous sommes conscients que chacun de nos clients a été touché par les inondations de manière différente. Nous demeurons déterminés à collaborer avec eux afin de les aider, en fonction de leurs besoins particuliers. »



Il est possible de faire un don à n'importe quelle succursale de la Banque Scotia au Canada du 7 mai au 7 juin 2018. Les fonds iront à la Croix-Rouge canadienne. Veuillez indiquer à la succursale que votre don est destiné au Fonds de secours à la suite des inondations du Nouveau-Brunswick.

Les clients de la Banque Scotia sont invités à visiter leur succursale locale ou à appeler au 1 800 4-SCOTIA s'ils souhaitent discuter de leur situation.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia est la banque internationale du Canada et un leader parmi les fournisseurs de services financiers en Amérique du Nord, en Amérique latine, dans les Antilles, en Amérique centrale et en Asie-Pacifique. Elle s'est donné pour mission d'aider ses 24 millions de clients à améliorer leur situation au moyen de conseils et d'une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 31 janvier 2018, l'effectif de la Banque Scotia s'élevait à plus de 89?000 employés et son actif à plus de 923 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à la Bourse de New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter www.banquescotia.com et suivez-nous @Scotiabank sur Twitter.

