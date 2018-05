Une aide financière de 1,5 M$ au Musée national des beaux-arts du Québec pour l'accomplissement de sa mission







QUÉBEC, le 6 mai 2018 /CNW Telbec/ - La ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Protection et de la Promotion de la langue française, Mme Marie Montpetit, accorde une aide financière de 1,5 M$ au Musée national des beaux-arts du Québec (MNBAQ) pour soutenir l'accomplissement de sa mission.

Le ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Sébastien Proulx, en a fait l'annonce à l'occasion du Gala MNBAQ.

Ce montant s'ajoute au soutien au fonctionnement que le gouvernement octroie annuellement à l'institution pour ses activités courantes. Il provient d'une enveloppe globale de 42,4 M$ accordée dans le cadre du budget 2018-2019, pour favoriser le rayonnement des institutions culturelles partout au Québec.

Citations :

« Le Musée national des beaux-arts du Québec est une institution innovante qui a su, au fil des ans, se renouveler. Elle a réussi le pari de rapprocher le public de la culture avec des expositions de calibre international, telle la remarquable rétrospective d'Alberto Giacometti présentée en grande primeur nord-américaine. Notre gouvernement est fier d'en être le partenaire. »

Marie Montpetit, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Protection et de la Promotion de la langue française

« Il est primordial, pour le gouvernement, de maintenir des partenariats pour que nos musées soient des lieux instructifs, attractifs et inclusifs. Grâce à l'investissement annoncé aujourd'hui, le Musée national des beaux-arts du Québec pourra poursuivre ses activités liées au rayonnement de la culture en tant que grande institution contribuant à la vitalité de la société québécoise et au développement de la région de la Capitale-Nationale. »

Sébastien Proulx, ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

Faits saillants :

Des travaux d'actualisation sont en cours au pavillon Gérard-Morisset, le Musée originel construit en 1933, en vue du redéploiement des collections.

Le pavillon Pierre Lassonde a ouvert ses portes en juin 2016 et permet depuis d'accueillir de nouvelles expositions. C'est l'architecte de renommée internationale, Shohei Shigematsu , associé et directeur du bureau new-yorkais d'OMA (Office for Metropolitan Architecture), qui a conçu ce pavillon.

