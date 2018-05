Programme de coopération municipale Haïti-Canada - Les mairesses Maude Laberge et Vicki-May Hamm en mission en Haïti







MONTRÉAL, le 6 mai 2018 /CNW Telbec/ - Maude Laberge, mairesse de Sainte-Martine et présidente de la Commission Femmes et gouvernance de l'Union des municipalités du Québec (UMQ), et Vicki-May Hamm, mairesse de Magog, présidente du Caucus des cités régionales de l'UMQ et membre du conseil d'administration de la Fédération canadienne des municipalités (FCM), entreprendront le 6 mai prochain une mission d'une semaine en Haïti, dans le cadre du Programme de coopération municipale Haïti-Canada (PCM).

Cette mission, qui se déroulera à Port-au-Prince et dans la région des Palmes, les amènera entre autres à participer à un forum organisé par la Fédération nationale des femmes maires d'Haïti (FENAFEHM). Lors de ce forum, elles partageront, avec leurs homologues haïtiennes, leur expérience en tant que mairesses au Québec, leur engagement politique, leur implication au sein d'associations municipales et l'importance que revêt pour elles la participation citoyenne.

Elles profiteront également de l'occasion pour renforcer la collaboration de l'UMQ et de la FCM avec leurs partenaires haïtiens, dont les trois fédérations nationales d'élues et élus locaux, soit la Fédération nationale des maires haïtiens (FENAMH), la Fédération nationale des CASEC d'Haïti (FENACAH) et la Fédération nationale des ASEC d'Haïti (FENASEC).

Elles échangeront enfin avec des représentants de la Communauté des municipalités de la région des Palmes sur différents volet liés à la gouvernance et à la gestion municipale.

À propos du Programme de coopération municipale Haïti-Canada

Initié en 2011, le Programme de coopération municipale Haïti-Canada (PCM), financé par Affaires mondiales du Canada, permet à l'UMQ, à la FCM et à la Ville de Montréal de travailler au renforcement des capacités et des institutions de la Ville de Port-au-Prince, des communes de Gressier, Léogane, Petit-Goâve et de Grand-Goâve ainsi que des trois fédérations nationales d'élues et élus locaux. L'objectif de ce programme est d'encourager la transparence et l'efficacité des gouvernements municipaux ainsi que la collaboration au niveau des associations nationales d'élus locaux et du gouvernement central.

