Un consortium angolais signe une entente d'achat ferme pour six avions Q400

TORONTO, ONTARIO -- 5 mai 2018

Bombardier Avions commerciaux a annoncé, aujourd'hui, la conclusion d'une entente d'achat pour six nouveaux avions Q400 avec African Aero Trading au nom du consortium constituant Air Connection Express, Transportes Aereos S.A, situé à Luanda, en République d'Angola.

Selon le prix courant de l'avion Q400, la valeur de cette commande ferme s'élève à environ 198 millions de dollars américains.

« Nous tenons à féliciter Air Connection Express qui s'apprête à lancer ses vols internes et nous sommes heureux que le consortium ait choisi l'avion Q400 pour appuyer les vols régionaux en Afrique », souligne Jean-Paul Boutibou, vice-président, Ventes, Moyen-Orient et Afrique, Bombardier Avions commerciaux. « L'avion Q400 s'est avéré un contributeur fondamental de la croissance du réseau dans la région, en améliorant la connectivité sur des liaisons qui ne sont pas viables sur le plan économique pour un avion de grande taille. Aujourd'hui, plus de 37 transporteurs exploitent le Q Series en Afrique et nous nous réjouissons à l'idée d'ajouter Air Connection Express à la famille des exploitants du Q400. »

La compagnie aérienne exploitera le Q400 pour effectuer des vols intérieurs reliant de petites communautés et pour augmenter les fréquences comme transporteur aérien d'apport pour TAAG Angola Airlines, le transporteur national de la République d'Angola.

« Nous sommes très heureux d'avoir franchi cette étape importante avec Bombardier. Grâce à sa fiabilité de premier plan, à ses caractéristiques d'économie exceptionnelles et à ses fonctionnalités de performance, l'avion Q400 jouera un rôle important pour favoriser la croissance économique en Angola », souligne Alcinda Pereira, représentante, comité fondateur, Air Connection Express, Transportes Aereos S.A. « Au moment où nous nous apprêtons à lancer nos activités, nous sommes persuadés que la nation angolaise bénéficiera énormément du consortium. « Ce partenariat d'entreprises a à coeur les besoins des citoyens angolais, et le fait de choisir le meilleur biturbopropulseur en Afrique nous aidera à mieux desservir les communautés à l'échelle du pays grâce à un confort moderne pour les passagers et à une connectivité améliorée. »

À propos du consortium

Ce consortium est un partenariat public-privé (PPP) qui rassemble des groupes du secteur privé et du gouvernement dans l'objectif de mettre sur pied un réseau aérien intérieur stable pour l'Angola. Les membres de ce consortium comprennent TAAG Angola Airlines, ENANA, Airjet, Air26, Bestfly, Diexim, Mavewa, SJL et Air Guicango. Le consortium travaille actuellement à former une équipe de direction et à définir la structure opérationnelle pour Air Connection Express.

À propos de Bombardier

Comptant plus de 69 500 employés répartis entre quatre secteurs d'activité, Bombardier est un leader mondial de l'industrie du transport, créant des avions et des trains novateurs qui changent la donne sur leur marché. Nos produits et nos services offrent des expériences de transport de calibre international qui établissent de nouvelles normes de confort des passagers, d'efficacité énergétique, de fiabilité et de sécurité.

Avec son siège social situé à Montréal, au Canada, Bombardier possède des installations de production et d'ingénierie dans 28 pays, couvrant les secteurs Transport, Avions d'affaires, Avions commerciaux et Aérostructures et Services d'ingénierie. Les actions de Bombardier se négocient à la Bourse de Toronto (BBD). Au cours de l'exercice terminé le 31 décembre 2017, nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 16,2 milliards de dollars américains. Vous trouverez nouvelles et information à l'adresse www.bombardier.com ou en nous suivant sur Twitter @Bombardier.

Bombardier, Q400, Q Series et L'évolution de la mobilité sont des marques de commerce de Bombardier Inc. ou de ses filiales.

