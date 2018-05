Les modules mono PERC à haut rendement de JA Solar continue à élargir leur présence au sein du marché brésilien







BEIJING, 5 mai 2018 /CNW/ - JA Solar Holdings Co., Ltd. (Nasdaq : JASO) (« JA Solar »), l'un des plus grands fabricants au monde de produits d'alimentation solaire de haute performance, annonce aujourd'hui que la société fournira l'équivalent de 8,1 MW de ses modules mono PERC à haut rendement à la toute première centrale solaire brésilienne utilisant des modules PERC.

Situé à Minas Gerais, le projet se veut la première centrale énergétique solaire au sol du pays destinée à des fins commerciales à adopter la technologie PERC. La centrale solaire a été acquise par Sindustrial, l'une des principales sociétés de construction et de fabrication de panneaux électriques, et Solatio Energia, le plus grand promoteur de projets solaires du Brésil. La centrale solaire, qui se trouve dans une région semi-désertique, sera alimentée par les modules mono PERC à haut rendement de JA Solar. Ces modules solaires à haute performance sont en mesure d'assurer une puissance élevée et stable dans des conditions environnementales extrêmes, y compris la sécheresse et la température élevée, optimisant les profits générés par la centrale solaire pour le compte de la clientèle de la société.

Distinctement, l'intégration des modules mono PERC à haut rendement de JA Solar avec les canaux de distribution du Brésil se déroule bien. WEG, l'une des plus importantes sociétés brésiliennes d'énergie électrique, a récemment commandé l'équivalent de 7,8 MW des modules mono PERC de JA Solar à des fins de distribution afin de préserver sa position concurrentielle au sein du marché.

M. Cao Bo, vice-président de JA Solar, déclare : « Le Brésil dispose de ressources énergétiques solaires abondantes et représente un marché prometteur pour ce type d'énergie. JA Solar a investi le marché brésilien en 2015 et a depuis fournit au total l'équivalent de 254 MW de modules solaires destinés à la plus vaste centrale solaire en 2016. De plus, nous avons constitué une filiale brésilienne l'année dernière, élargissant sa présence et soutenant davantage nos clients et nos partenaires de la région. JA Solar ne ménage aucun effort en matière de R et D afin de mettre au point des modules solaires haute performance. À titre de détenteur du brevet PERC, JA Solar est en mesure de fournir à sa clientèle brésilienne des produits et des services plus fiables. »

