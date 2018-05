Une grande fête familiale le 3 juin au Grand Quai du Port de Montréal, un nouvel endroit unique pour les croisiéristes, les touristes et la population du Grand Montréal







MONTRÉAL, le 5 mai 2018 /CNW Telbec/ - L'Administration portuaire de Montréal (APM) profite du début de la saison des croisières pour inviter la population à une grande fête familiale à son nouveau terminal de croisières qui s'appellera dorénavant le Grand Quai du Port de Montréal.

« Nous désirons partager ce site entièrement revitalisé avec la population du Grand Montréal pour qu'elle puisse découvrir ces nouveaux espaces inédits situés sur un site riche en histoire qui a été complètement revitalisé », affirme Sylvie Vachon, présidente-directrice générale de l'APM.

« Nous avons hâte de recevoir le grand public dans le cadre d'une fête familiale au Grand Quai du Port de Montréal. Cet événement sera l'occasion de rassembler les petits et les grands pour découvrir les installations portuaires destinées à l'accueil des croisiéristes et les tout nouveaux espaces publics verts, qui offrent des perspectives uniques sur le fleuve Saint-Laurent et la ville. Cette fête sera aussi l'occasion de venir s'amuser grâce à des activités variées et d'en apprendre davantage sur l'univers maritime avec, notamment, notre exposition Histoire de navires », ajoute madame Vachon.

Le 3 juin, dès 10 h, la population pourra découvrir le Grand Quai du Port de Montréal. De l'animation, des jeux et des espaces de détente seront au rendez-vous. Parmi les activités, les participants pourront, entre autres :

Visiter l'exposition Histoire de navires offerte dans le Centre d'interprétation portuaire;

Jouer à des jeux géants;

Participer à un atelier de cordes de marin;

Visiter une exposition de photos maritimes;

Assister et participer à des matchs d'improvisation;

Se détendre sur un toit vert et une grande plaine sur le fleuve;

Participer à des ateliers de dessin et de maquillage.

Une nouvelle image de marque pour un site d'envergure : Grand Quai du Port de Montréal

Le Grand Quai du Port de Montréal, jusque-là appelé la jetée Alexandra, et sa nouvelle image de marque sont grandement inspirés du monde maritime et viennent consacrer la revitalisation complète du site.

Ce nouveau nom témoigne du rôle et de l'importance de ce lieu prestigieux, porte d'entrée des passagers et croisiéristes à Montréal, depuis le début du 20e siècle. Il est également évocateur des vastes infrastructures consacrées à l'accueil des navires de croisières, ces géants maritimes. Cette appellation marque aussi l'ampleur et l'importance des nouveaux espaces publics qui seront rendus disponibles à la population dès le 3 juin : la « Promenade d'Iberville », un grand toit vert, ainsi que la « Place des commencements », une vaste plaine en bordure du fleuve avec un quai abaissé qui offre un rapprochement inédit avec le fleuve.

Les travaux reliés à la revitalisation du Grand Quai du Port de Montréal seront terminés en grande partie lors de l'ouverture du site au grand public le 3 juin. Il restera à compléter le stationnement en 2018, puis à ériger une tour d'observation, près du fleuve, qui ouvrira ses portes en 2021.

Le concept innovant réalisé par la firme d'architecture Provencher_Roy permet au Port de Montréal d'offrir des installations d'accueil de qualité supérieure aux croisiéristes et un lieu public privilégié à la population du Grand Montréal, aux visiteurs et aux touristes.

Suivez la page Facebook du Port de Montréal pour en savoir plus sur la fête publique du 3 juin.

À propos du Port de Montréal

Exploité par l'Administration portuaire de Montréal (APM), le Port de Montréal est le 2e plus important port au Canada et un centre de transbordement diversifié qui traite tous les types de marchandises : conteneurisées et non conteneurisées, vrac liquide et vrac solide. C'est un port de conteneurs de premier plan desservi par les plus grandes lignes maritimes au monde. Le Port de Montréal possède son propre réseau de chemin de fer directement sur les quais, relié aux deux réseaux ferroviaires pancanadiens. L'APM exploite aussi un terminal de croisières et un centre d'interprétation portuaire.

L'APM intègre les volets économique, social et environnemental dans ses démarches d'entreprise. Cet engagement est encadré dans une politique de développement durable, dont les principes directeurs visent l'implication, la coopération et l'imputabilité. L'activité portuaire soutient 16 000 emplois et génère des retombées économiques de l'ordre de 2,1 milliards de dollars par année.

