/R E P R I S E -- Avis aux medias - Chez Doris - D'un projet de 10 000 $ à un don majeur qui propulsera l'organisme/

MONTRÉAL, le 29 avril 2018 /CNW Telbec/ - Le dimanche 6 mai 2018, Chez Doris dévoilera tous les détails d'un don majeur reçu d'un généreux Montréalais. Après avoir presque fermé ses portes en 2014, ce don exceptionnel et inattendu, rendu possible grâce aux conseils d'un comptable, permettra à Chez Doris de réaliser sa mission à plus grande échelle.

Chez Doris rendra hommage au donateur dans le cadre de son événement annuel de collecte de fonds L'Heure du thé qui rassemblera 200 invités au Pavillon des Soeurs Grises de l'Université Concordia. Une vidéo présentera des témoignages de trois bénéficiaires de Chez Doris, issues des communautés francophone, allophone et autochtone, qui partageront leur expérience au seul centre de jour ouvert aux femmes 7 jours sur 7 dans le Grand Montréal.

Quand : Dimanche, 6 mai 2018 14h : ouverture des portes

15h : début de l'événement, avec Isabelle Racicot à l'animation

15h10 : hommage au donateur par la présidente, Talar Dikijian et la directrice générale, Marina Boulos-Winton

17h : fin de l'événement Où : Salle de réception du Pavillon des Soeurs Grises de l'Université Concordia,

située au 1190, rue Guy.



Opportunités pour les médias le dimanche 6 mai de 14 h à 17 h : Entrevue avec la directrice générale, Marina Boulos-Winton

Entrevue avec le comptable, Harold Merton, qui a guidé et conseillé le donateur dans sa prise de décision

Entrevue avec une bénéficiaire de Chez Doris pour en savoir davantage sur son parcours

Prise de photos avec le philanthrope, la présidente du conseil d'administration et la directrice générale de Chez Doris

Captation d'images lors de l'événement L'heure du thé de Chez Doris

Possibilité d'entrevues sur place sur demande. Les médias peuvent aussi planifier une entrevue avec la directrice générale de l'organisme en tout temps le dimanche 6 mai de 9 h à 19 h et le lundi 7 mai de 6 h 30 et 19 h.

Nous pouvons aussi vous fournir des images de la maison Chez Doris ainsi que la vidéo présentant les témoignages de trois bénéficiaires de l'organisme.

De plus, Marina Boulos-Winton lancera un appel au grand public afin qu'il soutienne l'organisme Chez Doris, que ce soit financièrement, en temps ou en biens, afin de combler les besoins en hausse de l'organisme.

À propos de Chez Doris

Chez Doris offre des services et des programmes pour répondre aux besoins les plus élémentaires et immédiats des femmes en matière de lutte contre l'itinérance, la pauvreté, la maladie mentale et/ou la toxicomanie. C'est le seul refuge de jour pour femmes à Montréal ouvert 7 jours sur 7, de 8 h 30 à 15 h. Les services comprennent : déjeuner et dîner, accès aux douches, aux produits d'hygiène et à un vestiaire, sacs de nourriture d'urgence, 6 lits de répit, renseignements téléphoniques et références, services de garde et programme de gestion financière, programme d'aide aux Inuits, programme de logement pour les femmes autochtones, services de santé et de santé mentale, services juridiques et de préparation de déclarations d'impôt, ainsi que des programmes d'intégration éducative et sociorécréative. Le programme d'accueil de Chez Doris reçoit jusqu'à 100 femmes par jour, ce qui représente environ 26 000 visites par année, et fournit plus de 37 000 repas annuellement. www.chezdoris.org

