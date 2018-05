/R E P R I S E -- Avis aux médias - Conférence de presse - Clôture des États généraux de l'enseignement supérieur/







MONTRÉAL, le 4 mai 2018 /CNW Telbec/ - Les représentantes et représentants des médias sont prié-es de noter que les représentantes et les représentants de 25 organisations professionnelles, syndicales, communautaires et étudiantes tiendront une conférence de presse le samedi 5 mai à 13 h à l'Université du Québec à Montréal à l'occasion de la clôture du Deuxième rendez-vous des États généraux de l'enseignement supérieur.

Seront à l'ordre du jour, le financement des réseaux collégial et universitaire?; les multiples facettes de la précarité des étudiant-es et du personnel en enseignement supérieur?; les principes au coeur de l'administration des collèges et des universités.

Un peu plus tôt, samedi de 10 h à 12 h 30 dans la salle Marie-Gérin-Lajoie du pavillon Judith-Jasmin (niveau métro), les représentantes et représentants des médias auront la possibilité d'entendre des acteurs de l'enseignement supérieur sur les cibles et les solutions proposées lors de l'événement. Hélène David, ministre responsable de l'Enseignement supérieur, Bernard Tremblay, président-directeur général de la Fédération des cégeps, Johanne Jean, présidente de l'Université du Québec, Maryse Lassonde, directrice scientifique du Fonds de recherche du Québec - Nature et technologies (FRQNT) ainsi que les porte-paroles de l'opposition en enseignement supérieur, messieurs Alexandre Cloutier (PQ), Gabriel Nadeau-Dubois (QS) et Jean-François Roberge (CAQ) seront présents.

Conférence de presse Date : Samedi 5 mai 2018 Heure : 13 h Lieu : Université du Québec à Montréal

Pavillon Judith-Jasmin

Salle J-1050 (1er étage)

1564, rue Saint-Denis, Montréal, QC H2X 1K1



Qui : Véronique de Sève, vice-présidente de la CSN,

Guillaume Lecorps, vice-président, Union étudiante du Québec (UEQ),

Mario Beauchemin, 3e vice-président de la CSQ,

Claude Fortin, vice-présidente, Fédération du personnel professionnel des universités et de la recherche (FPPU).





Et les membres du collectif des États généraux de l'enseignement supérieur :





Association des Étudiantes et des Étudiants de Laval inscrits aux Études supérieures (ÆLIÉS), Association pour la voix étudiante au Québec (AVEQ), Association québécoise des étudiants ayant des incapacités au postsecondaire (AQEIPS), Centrale des syndicats du Québec (CSQ), Confédération des associations d'étudiants et d'étudiantes de l'Université Laval (CADEUL), Confédération des syndicats nationaux (CSN), Conseil provincial du secteur universitaire (CPSU-FTQ), Fédération des associations étudiantes du campus de l'Université de Montréal (FAÉCUM), Fédération des associations étudiantes universitaires québécoises en éducation permanente (FAEUQEP), Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN), Fédération des enseignantes et enseignants de cégep (FEC-CSQ), Fédération des professionnèles (FP-CSN), Fédération du personnel de soutien de l'enseignement supérieur (FPSES-CSQ), Fédération du personnel professionnel des collèges (FPPC-CSQ), Fédération du personnel professionnel des universités et de la recherche (FPPU), Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ), Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN), Fédération québécoise des professeures et professeurs d'université (FQPPU), Fondation Paul Gérin-Lajoie, Institut de coopération pour l'éducation des adultes (ICEA), Nouveaux cahiers du socialisme (NCS), Nouvelle alliance pour la philosophie au collège (NAPAC), Regroupement des syndicats universitaires (RSU-CSQ), Syndicat des Étudiant-e-s Salarié-e-s de l'Université de Montréal (SÉSUM), Union étudiante du Québec (UÉQ).

Pour de plus amples renseignements, visitez http://eges.quebec et suivez EGES2018 sur Facebook.

