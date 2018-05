Air Canada informe ses clients qu'il y a des annulations et des retards à l'aéroport Toronto-Pearson en raison d'une tempête de vent







MONTRÉAL, le 4 mai 2018 /CNW Telbec/ - Air Canada informe ses clients qu'un orage et d'importants vents ont perturbé l'exploitation de l'aéroport international Lester B. Pearson de Toronto. Un certain nombre de vols à l'échelle du réseau de la Société ont été annulés ou déroutés. Les clients doivent vérifier l'état de leurs vols au www.aircanada.com avant de se rendre aux aéroports de l'ensemble du réseau.

Nous travaillons sans relâche afin de rétablir les activités normales, mais en raison des contraintes liées aux installations aéroportuaires et des restrictions imposées par le contrôle de la circulation aérienne, nous ne serons pas en mesure de respecter notre horaire habituel pour le reste de la journée. À l'aéroport Toronto-Pearson, les rafales ont atteint une vitesse de 119 km/h et ont endommagé les passerelles, le matériel de piste et les avions. En effet, ces derniers ont été heurtés par le matériel destiné au terrain d'aviation. Nous remercions nos clients de leur patience et de leur compréhension.

Air Canada a mis en place une politique de modification de réservation souple à l'intention des clients qui souhaitent modifier leurs plans de voyage au départ ou à destination de Toronto. De plus, nous comptons ajouter de la capacité dès que possible afin de transporter les personnes touchées par ces perturbations.

Les clients peuvent communiquer avec les Réservations d'Air Canada, au 1 888 247-2262, afin de modifier, sans frais, la date de leur vol, sous réserve des disponibilités dans la cabine choisie initialement. Autrement, toute différence tarifaire s'appliquera.

Pour obtenir des renseignements relatifs à l'aéroport, consultez le site https://www.torontopearson.com/updates/#.

