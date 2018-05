Le journalisme d'enquête est à l'honneur lors de la présentation des lauréats du Concours canadien de journalisme







TORONTO, le 4 mai 2018 /CNW/ - Des enquêtes en profondeur se sont démarquées vendredi alors qu'on honorait l'excellence journalistique en 2017 avec la remise des prix du Concours canadien de journalisme.

Sur les 21 catégories du concours annuel, on en compte cinq qui ont été remportées par un important travail d'enquête - notamment la façon dont les forces policières ont traité des plaintes d'agression sexuelle, les protestations d'innocence d'un homme emprisonné depuis plus de 30 ans et le rôle étonnant du Canada comme paradis fiscal pour l'élite mondiale.

Robyn Doolittle du Globe and Mail a été choisie comme gagnante de la catégorie Grande Enquête pour «Unfounded», qui a révélé à quelle fréquence les forces policières au pays ont conclu que des allégations d'agression sexuelle, même dans les cas où il y a apparence de preuves sérieuses, ne méritaient pas qu'on porte des accusations, ou même qu'on poursuive l'enquête. La série, qui a demandé 20 mois d'enquête acharnée et de nombreuses entrevues, a poussé les forces policières à réexaminer des milliers de dossiers et à en rouvrir des centaines.

En plus de remporter la catégorie Enquête, Robyn Doolittle a été sélectionnée par un comité d'anciens lauréats du CCJ comme Journaliste de l'année 2017. Les juges ont dit que «Unfounded» constitue un reportage d'enquête exceptionnel qui a exigé une somme énorme de recherche et de vérification de la part de Robyn Doolittle, de même qu'une approche respectueuse envers les plaignantes qu'elle a interviewées. Ils ont noté que la série a eu des répercussions majeures à travers le pays en poussant les services de police à réviser leur approche concernant les allégations d'agression sexuelle.

Le travail d'enquête a aussi été honoré dans plusieurs autres catégories. Le prix du Projet de l'année est allé à Dan Fumano et Matt Robinson du Vancouver Sun, qui ont examiné en détail le cas d'un homme qui proteste de son innocence même après avoir passé 34 ans derrière les barreaux pour le meurtre d'un enfant.

La catégorie Économie a été remportée par Robert Cribb et Marco Chown Oved du Toronto Star. Leur étude en profondeur des Panama Papers, la fuite de plus de 11 millions de documents financiers et judiciaires, a révélé le fait que les bien nantis à travers le monde peuvent se soustraire à l'impôt en cachant leur argent au Canada.

Le prix de la catégorie International a été décroché par Isabelle Hachey de La Presse. Son reportage en profondeur sur la Syrie a dévoilé plusieurs tendances étonnantes, notamment la percée d'une révolution féministe dans une société dominée par les hommes et la montée d'un mouvement démocratique dans l'ombre de la dictature.

Le reporters David Akin et le chroniqueur Chris Selley du National Post ont gagné la catégorie Politique pour leur enquête sur les vacances cachées du premier ministre Justin Trudeau sur une île privée de l'Aga Khan.

Le journalisme d'enquête a aussi été honoré dans la catégorie Sport. Steve Buist du Hamilton Spectator a gagné pour «Collision Course», une série en quatre parties concernant l'impact des commotions cérébrales sur les joueurs de football canadiens à la retraite.

Le Globe and Mail a remporté six des 21 catégories, avec 18 nominations dans 13 catégories. Le Toronto Star en a gagné quatre, avec 12 nominations dans huit catégories. La Presse en a aussi remporté quatre, avec huit nominations dans huit catégories.

Les autres prix ont été remportés par le Edmonton Journal, le Hamilton Spectator, le Halifax Chronicle-Herald, le National Post, le Ottawa Citizen, le St. Catharines Standard et le Vancouver Sun.

Pour la première fois au gala de vendredi, deux des prix présentés porteront le nom d'éminents journalistes : le Prix Norman Webster pour le reportage international et le Prix Claude Ryan pour la rédaction éditorial. M. Ryan et M. Webster ont eu une longue et brillant carrière comme journaliste et tous deux ont été lauréats du Concours canadien de journalisme.

Il y a eu 63 finalistes dans 21 catégories, sélectionnés à partir de 881 candidatures pour du travail publié en 2017. Le concours est ouvert aux quotidiens, agences de presse et sites de nouvelles en ligne.

Le Concours a été créé par le Toronto Press Club en 1949 pour encourager et récompenser l'excellence du travail journalistique dans les quotidiens au Canada. Le programme du concours relève du Canadian Daily Newspaper Awards Programme Administration Corporation depuis 1989.

La liste complète des gagnants et finalistes :

Culture

Gagnant : Eric Andrew-Gee, Globe and Mail, pour avoir tenté d'éclaircir l'héritage autochtone controversé et embrouillé du célèbre auteur canadien Joseph Boyden.

Finalistes : Robert Cribb et Marco Chown Oved, Toronto Star; Stephanie Nolen, Globe and Mail.

Journalisme spécialisé

Gagnant : Sean Fine, Globe and Mail, pour un examen du système judiciaire canadien à la suite des délais imposés sur les procédures criminelles par la Cour suprême.

Finalistes : Marina Strauss, Globe and Mail; Caroline Touzin, La Presse.

Nouvelles de dernière heure

Gagnant : La Presse, pour la couverture en équipe de l'attentat d'un suprémaciste blanc contre le Centre culturel islamique de Québec qui a fait six victimes.

Finalistes : Une équipe du Globe and Mail; Bryan Passifiume, Calgary Herald/Calgary Sun.

Économie

Gagnant : Robert Cribb et Marco Chown Oved, Toronto Star, pour des reportages révélant que le Canada est un paradis fiscal pour des étrangers qui cherchent à cacher leur argent.

Finalistes : Nicholas Keung, Sara Mojtehedzadeh, Jennifer Wells, Jim Rankin et Kelsey Wilson, Toronto Star; Grant Robertson et Tom Cardoso, Globe and Mail.

Chronique

Gagnante : Paula Simons, Edmonton Journal.

Finalistes : Lawrence Martin, Globe and Mail; Melissa Martin, Winnipeg Free Press.

Caricature

Gagnant : Bruce MacKinnon, Halifax Chronicle Herald.

Finalistes : Serge Chapleau, La Presse; Malcolm Mayes, Edmonton Journal.

Prix Claude Ryan pour la rédaction éditorial

Gagnante : Christina Spencer, Ottawa Citizen.

Finalistes : Jackson Doughart, New Brunswick Telegraph-Journal; Tony Keller, Globe and Mail.

Texte explicatif

Gagnante : Kate Allen, Toronto Star, pour un article qui étudie les effets des changements climatiques, non sur les humains, mais sur d'autres organismes de la planète, des bourdons aux arbustes.

Finalistes : Larry Pynn, Vancouver Sun; Jennifer Yang, Toronto Star.

Photo de reportage

Gagnant : Olivier Jean, La Presse, pour la photo de la fumigation d'une ruche.

Finalistes : Mike Deal, Winnipeg Free Press; Ashley Fraser, Ottawa Citizen/Ottawa Sun.

Prix Norman Webster pour le reportage international

Gagnante : Isabelle Hachey, La Presse, pour une série sur la guerre en Syrie.

Finalistes : Stephanie Nolen, Globe and Mail; Nathan VanderKlippe, Globe and Mail.

Grande Enquête

Gagnante : Robyn Doolittle, Globe and Mail, pour une enquête révélant que la police à travers le Canada a conclu qu'aucun crime n'avait été commis dans près d'une plainte d'agression sexuelle sur cinq, soit une fréquence deux fois supérieure à celle des autres allégations d'agression.

Finalistes : Isabelle Hachey, Yvon Laprade, Gabrielle Duchaine et Agnès Gruda, La Presse; Sara Mojtehedzadeh et Brendan Kennedy, Toronto Star.

Reportage à caractère local

Gagnant : Grant LaFleche, St. Catharines Standard, pour une série sur les conséquences de l'agression sexuelle d'un enfant par un prêtre catholique.

Finalistes Randy Richmond, London Free Press; Amy Smart, Victoria Times Colonist.

Reportage élaboré

Gagnant : Jesse Winter, Toronto Star, pour avoir raconté l'histoire déchirante d'un homme, violé par son oncle alors qu'il était enfant, puis abandonné par sa famille, ses amis, les gouvernements et le système de justice.

Finalistes : Katie Daubs, Toronto Star; Richard Warnica, National Post.

Photographie d'actualité

Gagnant : Ian Willms, Globe and Mail, pour une photo d'un demandeur d'asile du Nigeria fuyant vers le Canada dans le froid et la noirceur de la nuit.

Finalistes : Darryl Dyck, La Presse Canadienne; Larry Wong, Edmonton Journal/Edmonton Sun.

Portfolio/essai photographique

Gagnant : Martin Tremblay, La Presse, pour un essai documentant l'histoire des réfugiés traversant la frontière peu après que l'élection de Donald leur eut laissé croire qu'ils étaient menacés aux États-Unis.

Finalistes : Todd Korol, Globe and Mail; Ian Willms, Globe and Mail.

Politique

Gagnant : David Akin et Chris Selley, National Post, pour la couverture du séjour secret du premier ministre Justin Trudeau dans une île privée, propriété de l'Aga Khan.

Finalistes : Robert Cribb, Marco Chown Oved et Alex Boutilier, Toronto Star; Noor Javed et Kristin Rushowy, Toronto Star.

Présentation

Gagnant : Jeremy Agius et Matthew French, Globe and Mail.

Finalistes : Patrick Bertrand, Henri Michaud et Benoit Dussault, Le Journal de Montréal; une équipe, Toronto Star.

Projet de l'année

Gagnant : Dan Fumano et Matt Robinson, Vancouver Sun, pour une enquête sur la cause de Phillip Tallio, qui maintient toujours son innocence après 34 ans de détention pour le meurtre d'un enfant.

Finalistes : Jane Sims, Morris Lamont et Brice Hall, London Free Press; Doug Speirs et Ruth Bonneville, Winnipeg Free Press.

Reportage bref

Gagnant : Marcus Gee, Globe and Mail, pour avoir expliqué ce que signifie vraiment pour la communauté la disparition du journal d'une petite ville.

Finalistes : Ingrid Peritz, Globe and Mail; Philippe Teisceira-Lessard, La Presse.

Sport

Gagnant : Steve Buist, Hamilton Spectator, pour «Collision Course», une série d'articles qui examine les conséquences des commotions cérébrales chez les anciens joueurs de football canadiens.

Finalistes : Marty Klinkenberg, Globe and Mail; Sunaya Sapurji, the Athletic.

Photo de sport

Gagnant: Andrew Francis Wallace, Toronto Star, pour une photo d'un joueur de rugby ayant un doigt fort mal en point.

Finalistes : Nathan Denette, La Presse Canadienne; Michael Robinson, New Brunswick Telegraph-Journal.

On peut consulter les candidatures des finalistes sur le site web du CCJ (www.nna-ccj.ca).

Nos remerciements à Cision pour la commandite de ce communiqué.

SOURCE Concours canadien de journalisme

Communiqué envoyé le 4 mai 2018 à 22:00 et diffusé par :