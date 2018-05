Un cas de meurtre au Royaume-Uni a été choisi en 2018 comme le Coup d'ADN de l'année







L'enquête de trente ans sur le meurtre de Melanie Road a été résolue grâce à une enquête policière spécialisée et à l'appariement de l'ADN familial

ROME, 4 mai 2018 /CNW/ - Gordon Thomas Honeywell Governmental Affairs (GTH-GA) a annoncé que l'enquête sur le meurtre de Melanie Road, menée par l'Avon Somerset Constabulary (Royaume-Uni), a été choisie comme le Coup d'ADN de l'année 2018. L'affaire a été sélectionnée parmi 61 cas soumis par 14 pays. La sélection a été faite par un jury composé de sept juges internationaux ayant des antécédents de carrière en ADN médico-légal ou criminalistique. La distinction a été annoncée lors de la conférence annuelle Human Identification Solutions (HIDS) qui s'est tenue à Rome, en Italie.

Le programme Coop d'ADN de l'année (DNA Hit of the Year), qui est en sa deuxième année, est organisé par GTH-GA, une autorité internationale en matière de politique, de législation et de droit sur les bases de données génétiques. « La liste des cas 2018 illustre le recours croissant par la police à des solutions de bases de données d'ADN pour résoudre et prévenir le crime de façon agressive et créative », a fait valoir Tim Schellberg, président de GTH-GA.

Les juges ont choisi l'affaire du Royaume-Uni parmi six finalistes. Les cinq autres finalistes venaient du Monténégro, de Chine et des États-Unis (3). La liste complète des cas soumis ainsi qu'une présentation sur le cas lauréat 2018 et d'autres faits saillants sont accessibles à l'adresse suivante : http://www.dnaresource.com/hitoftheyear-2018.html.

Melanie Road de Bath, du Royaume-Uni, fut tuée le 9 juin 1984. Pendant près de trente ans, la police n'a cessé de mettre en oeuvre des stratégies d'analyse génétique pour résoudre le crime. L'affaire a finalement été élucidée lorsque la fille du meurtrier, suite à un crime mineur, a vu son échantillon d'ADN placée dans la base de données génétiques du Royaume-Uni. Quelques mois plus tard, une recherche sur la famille a permis d'identifier le délinquant et a abouti à son arrestation et à sa condamnation.

Commentant l'affaire, le chef de police d'Avon Somerset, Andy Marsh, a déclaré : « La résolution du meurtre de Melanie Road a beaucoup d'importance non seulement pour la famille de Melanie, mais aussi pour l'ensemble de la collectivité ainsi que pour la communauté policière. En fin de compte, ce sont les progrès de la technologie d'ADN criminalistique ainsi que la détermination, l'engagement et le travail acharné de nos agents qui ont permis de résoudre l'affaire. »

« Le fait d'avoir été choisi comme le Coup de l'année 2018 est un grand honneur et un rappel de la puissance que revêtent les bases de données génétiques quant à leur capacité à rendre justice aux victimes et à leur famille. C'est aussi un témoignage du professionnalisme de tous ceux qui ont travaillé à l'enquête au fil des ans », a déclaré le chef de police Andy Marsh.

À propos de GTH-GA : Gordon Thomas Honeywell Governmental Affairs est reconnue à l'échelle mondiale comme une maison d'experts en politique, législation et droit sur les bases de données d'ADN criminalistiques. Depuis bientôt vingt ans, les experts de GTH-GA ont donné des consultations dans plus de 50 pays et États sur la législation et les politiques visant à établir ou à élargir les bases de données génétiques des délinquants criminels.

