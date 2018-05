Pour la première fois en 10 semaines - Ce soir, le gros lot du Lotto Max atteint 55 millions !







MONTRÉAL, le 4 mai 2018 /CNW Telbec/ - Le gros lot du tirage de ce soir au Lotto Max sera de 55 mises n'est qu'à 22h30. 4 Maxmillions seront aussi à l'enjeu.

« L'an dernier, les Québécois ont mis la main sur 2 lots de 55 000 000$ et 3 lots de 60 000 000$ grâce à Lotto Max. Nous souhaitons évidemment que la chance se poursuive et que le gros lot de ce soir soit remporté au Québec », a déclaré Richard Trudel, directeur des services à la clientèle et des tirages à Loto-Québec.

Les résultats des tirages du gros lot et des Maxmillions seront disponibles sur le site Internet de Loto-Québec à l'adresse lotoquebec.com.

