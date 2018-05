La Bourse du Samaritain vient en aide aux victimes des inondations du Nouveau-Brunswick







L'organisme de secours chrétien envoie une unité de secours en cas de catastrophes spécialement équipée et recrute des volontaires pour le nettoyage.

CALGARY, le 4 mai 2018 /CNW/ - La Bourse du Samaritain Canada vient en aide aux victimes des inondations du Nouveau-Brunswick en envoyant dans la province dont les sols sont saturés d'eau l'une de ses unités de secours spécialement équipée. L'organisme recrute également des bénévoles pour nettoyer des résidences endommagées.

Les dirigeants communautaires ont accueilli favorablement l'aide offerte en réponse aux niveaux record d'inondation printanière du Nouveau-Brunswick.

« Dans la province, beaucoup de gens sont vraiment en difficulté, et nous désirons les accompagner », déclare Tammy Suitor, gestionnaire des secours aux sinistrés de la Bourse du Samaritain Canada. « Nos équipes de terrain évaluent la situation et attendent que l'eau se retire afin de pouvoir commencer le nettoyage. Nous sommes en contact avec les églises, les autorités municipales et d'autres partenaires non gouvernementaux de la région pour pouvoir intervenir de façon coordonnée. »

Les pluies abondantes et la rapide fonte des neiges ont fait déborder les rivières Saint-Jean et Kennebecasis. Par conséquent, des milliers de maisons des communautés situées le long des rivières ont été endommagées. Les routes ont également été inondées, laissant de nombreux propriétaires isolés et craintifs.

Quiconque a besoin de l'aide de La Bourse du Samaritain pour effectuer le nettoyage peut composer le 1 844 547-2663. Si vous désirez faire du bénévolat pour contribuer au nettoyage des maisons inondées, visitez le site Web BourseduSamaritain.ca/InondationsNB2018.

« Nous sommes reconnaissants que l'organisme La Bourse du Samaritain soit prêt et disposé à aider les résidents du Nouveau-Brunswick à se remettre de cette inondation », déclare Lisa Munn, gestionnaire, Services du rétablissement au Bureau des mesures d'urgence de la province. « Nous savons par expérience que l'organisme est bien équipé pour travailler de façon efficace et avec compassion. »

La Bourse du Samaritain déplace au Nouveau-Brunswick son unité de secours en cas de catastrophes qui est basée en Ontario, afin que le personnel de l'organisme de secours chrétien puisse rencontrer les propriétaires de la région et commencer à recruter et à former les bénévoles.

Les unités de secours en cas de catastrophes sont des camions gros porteurs dotés de l'équipement essentiel de reprise après catastrophe, y compris des génératrices, des pompes, des outils à main et de l'équipement de sécurité pour les bénévoles. Ces unités servent également de centres de coordination des bénévoles, et sont équipées d'un bureau autonome, d'un système de communication et d'autres fournitures. La Bourse du Samaritain possède une autre unité de secours en cas de catastrophes, basée au siège social de l'organisation à Calgary.

Ces dernières années, La Bourse du Samaritain a aidé les victimes de plusieurs catastrophes naturelles au Canada et dans le Monde, notamment les inondations au Nouveau-Brunswick en 2014, 2012, 2010 et 2008; l'incendie de forêt catastrophique de 2016 à Fort McMurray, en Alberta; et les inondations au Québec, dans le sud de l'Alberta, en Nouvelle-Écosse et en Colombie-Britannique.

L'organisation soeur de La Bourse du Samaritain, l'Association pour l'évangélisation Billy Graham du Canada aide souvent en fournissant des aumôniers formés en situation de crise pour réconforter les victimes de catastrophes et prier avec elles. L'équipe d'aumôniers d'intervention rapide Billy Graham sera présente au Nouveau-Brunswick.

Dons :

Afin de soutenir les secours en cas de catastrophes de La Bourse du Samaritain, visitez le site Web BourseduSamaritain.ca (cliquez sur « Dons ») ou composez le 1 800 663-6500.

La Bourse du Samaritain Canada

La Bourse du Samaritain est un organisme chrétien d'aide et de développement qui tire son nom de l'histoire biblique du bon Samaritain. Tout comme ce bon samaritain, qui a croisé un homme battu et qui lui est venu en aide, nous aidons les victimes de la guerre, de la maladie, de catastrophes, de la pauvreté, de la famine et de la persécution. En plus de fournir de l'aide en cas de catastrophes, nous travaillons à recueillir et à distribuer des boîtes à chaussures remplies de cadeaux dans le cadre de l'Opération enfant de Noël, et fournissons des compétences professionnelles, du matériel et de la formation agricoles à des familles de régions en développement. Pour en savoir plus, visitez le site boursedusamaritain.ca.

