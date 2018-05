Le gouvernement du Canada souligne l'importance du tourisme et du commerce transfrontaliers à l'occasion du Forum économique des Grands Lacs







La ministre Chagger rencontre des représentants de la région des Grands Lacs et du Saint-Laurent à Montréal

MONTRÉAL, le 4 mai 2018 /CNW/ - Le Canada effectue des échanges commerciaux avec de nombreux pays, mais les États-Unis d'Amérique sont, et de loin, notre plus important partenaire commercial. Les liens entre le Canada et les États-Unis dans la région des Grands Lacs et du Saint-Laurent revêtent une importance toute particulière.

C'est en gardant cette relation privilégiée à l'esprit que la leader du gouvernement à la Chambre des communes et ministre de la Petite Entreprise et du Tourisme, l'honorable Bardish Chagger, a participé cette année au Forum économique des Grands Lacs à Montréal, au Québec. L'objectif de cette rencontre est de rehausser la compétitivité des provinces canadiennes et des États américains de cette région.

Dans son allocution, la ministre Chagger a souligné l'importance de l'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) ainsi que les avantages de ce dernier pour les petites entreprises de part et d'autre de la frontière. Elle a insisté sur le fait que les économies intégrées et les chaînes d'approvisionnement encadrées par l'ALENA jouent un rôle fondamental pour les deux pays, et que de nombreuses petites entreprises du Canada et des États-Unis dépendent de ces chaînes d'approvisionnement. La ministre a mis en valeur la nécessité de développer le tourisme transfrontalier, une activité qui contribue à la réussite et à la croissance économique de la région.

L'industrie touristique du Canada et celle des États-Unis profitent toutes deux de la frontière commune et des liens interpersonnels qui la transcendent. Le tourisme est le plus important secteur d'exportation de services du Canada. En 2015, plus de 12,7 millions de touristes américains ont visité le Canada, et ils ont dépensé 7,8 milliards de dollars au pays.

À Montréal, la ministre Chagger a également échangé avec des dirigeants du milieu des affaires, des représentants d'États américains et des membres d'associations commerciales. La ministre a participé à une séance de questions et réponses avec la journaliste Sandrine Rastello de Bloomberg News. À cette occasion, la ministre a réitéré le soutien du gouvernement du Canada au libre-échange, ainsi que l'engagement du Canada à se doter d'un programme commercial progressiste pour que les avantages du libre-échange soient répartis de manière large et équitable.

« Le commerce entre nos deux pays transforme rapidement la manière dont les Canadiens vivent et travaillent, et il offre des possibilités économiques importantes pour la classe moyenne. Notre gouvernement croit fermement que le commerce et les investissements transfrontaliers sont synonymes de croissance économique et de prospérité tant pour le Canada que pour les États-Unis. C'est pour cela que nous sommes déterminés à travailler de près avec nos partenaires américains afin que la région des Grands Lacs et du Saint-Laurent soit plus concurrentielle et prospère au profit des générations à venir. »

-- La leader du gouvernement à la Chambre des communes et ministre de la Petite Entreprise et du Tourisme, l'honorable Bardish Chagger

La région des Grands Lacs et du Saint-Laurent est un territoire qui comprend les États américains de New York , du Michigan , de la Pennsylvanie, de l' Ohio , de l' Indiana , de l' Illinois , du Minnesota et du Wisconsin , ainsi que les provinces canadiennes de l' Ontario et du Québec.

Selon Statistique Canada, en 2017, le Canada effectuait 75 % de son activité commerciale avec les États?Unis.

Le Canada est le premier client des huit États des Grands Lacs, ainsi que le principal partenaire commercial de la plupart des États américains.

Le commerce bilatéral entre le Canada et les États des Grands Lacs avait une valeur de plus de 250 milliards de dollars en 2017.

En 2017, plus de 735 000 emplois au Canada étaient directement liés au tourisme.

En 2015, plus de 12,7 millions de citoyens américains ont visité le Canada et dépensé 7,8 milliards de dollars au pays.

