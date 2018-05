Principales entraves sur le réseau routier de la région de Montréal ce soir et la fin de semaine







MONTRÉAL, le 4 mai 2018 /CNW Telbec/ - 17 h - Le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports avise les usagers des principales entraves sur le réseau autoroutier de la région de Montréal ce soir et la fin de semaine. Exceptionnellement, les travaux peuvent être annulés ou reportés en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles.

Mobilité Montréal informe les usagers de la route que des fermetures majeures seront mises en place sur le réseau autoroutier durant la fin de semaine du 4 au 7 mai, notamment dans le secteur de l'échangeur Turcot, de l'autoroute Bonaventure (A10) et du pont Champlain.

Le Ministère et ses partenaires recommandent aux usagers de la route de planifier leurs déplacements et de privilégier le transport collectif. Pour découvrir différents outils visant à faciliter les déplacements ou pour trouver les emplacements des stationnements incitatifs, consultez le site de Mobilité Montréal. Vous pouvez également consulter les sites de l'échangeur Turcot et du groupe SSL (Signature sur le Saint-Laurent), responsable du projet du nouveau pont Champlain.

SECTEUR À ÉVITER : LES ÉCHANGEURS TURCOT ET MONTRÉAL-OUEST

A15 / A20 / A720 | ÉCHANGEUR TURCOT

Montréal

Bretelle A15 NORD pour A20 OUEST

fermeture COMPLÈTE, de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h

Détour : bretelle A15 NORD jusqu'à l'échangeur Décarie, A40 OUEST, A13 SUD et A20 EST (vers Lachine et le pont) ou A20 OUEST (vers Dorval et l'aéroport).

Note : fermeture des entrées du boulevard De La Vérendrye et de la rue Saint-Patrick pour l'A20 OUEST. Détour via la bretelle de l'A15 NORD pour l'entrée De La Vérendrye et via l'avenue Atwater pour l'entrée Saint-Patrick.

Bretelle A15 SUD (Décarie) pour A20 OUEST

fermeture COMPLÈTE, de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h

Détour : continuer A15 SUD, sortie 62 pour les boulevards De La Vérendrye, des Trinitaires et Angrignon, rue Saint-Patrick, avenue Saint-Pierre et rue Richmond.

Bretelle A15 SUD (Décarie) pour R136 / A720 EST

Bretelle A20 EST pour R136 / A720 EST

fermeture COMPLÈTE, de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h

Détours :

Bretelle A15 SUD, sortie 60 pour A10 OUEST (Bonaventure / centre-ville), rue Duke et A720 EST ou rue Saint-Antoine.

Pour l'avenue Atwater et les rues Guy et de la Montagne : suivre le détour précédent et les rues Duke, Wellington, Peel, Saint-Antoine. Facultatif (non balisé) : via la sortie 61 (avenue Atwater) de l'A15 SUD.

MODIFICATION AU DÉTOUR :

En raison de la fermeture de la sortie 60 (boulevard Gaétan-Laberge, A10 OUEST / centre-ville), de samedi 19 h à dimanche 10 h. Le détour ira comme suit :

Pour les autos : via la sortie 61 pour l'avenue Atwater, rue Saint-Jacques, rue de la Cathédrale et A720 EST.

Pour les camions : via la sortie 62 pour le boulevard De La Vérendrye, avenue de l'Église, rue Saint-Rémi, rue Notre-Dame, Place Saint-Henri et rue Saint-Jacques

Bretelle A20 EST pour A15 NORD (Décarie)

fermeture COMPLÈTE, de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h

Détour : bretelle A15 SUD, sortie 62 (boulevard De La Vérendrye), demi-tour via la rue Drake et bretelle pour l'A15 NORD.

Bretelle A720 OUEST pour A15 NORD (Décarie)

fermeture COMPLÈTE, de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h

Détour : dans le tunnel Ville-Marie, via la sortie 5 pour l'A10 EST (Bonaventure) et sortie 4 pour l'A15 NORD.

A720 / R136 | AUTOROUTE VILLE-MARIE

Montréal

Direction EST (vers le centre-ville)

Entre l'échangeur Turcot et l'entrée des rues Notre-Dame et de la Cathédrale dans le tunnel Ville-Marie

fermeture COMPLÈTE, de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h

Détours :

Bretelle A15 SUD, sortie 60 pour A10 OUEST (Bonaventure / centre-ville), rue Duke et A720 EST ou rue Saint-Antoine.

Pour l'avenue Atwater et les rues Guy et de la Montagne : suivre le détour précédent et les rues Duke, Wellington, Peel, Saint-Antoine. Facultatif (non balisé) : via la sortie 61 (avenue Atwater) de l'A15 SUD.

MODIFICATION AU DÉTOUR :

En raison de la fermeture de la sortie 60 (boulevard Gaétan-Laberge, A10 OUEST / centre-ville), de samedi 19 h à dimanche 10 h. Le détour ira comme suit :

Pour les autos : via la sortie 61 pour l'avenue Atwater, rue Saint-Jacques, rue de la Cathédrale et A720 EST.

Pour les camions : via la sortie 62 pour le boulevard De La Vérendrye, avenue de l'Église, rue Saint-Rémi, rue Notre-Dame, Place Saint-Henri et rue Saint-Jacques.

A720 / R136 / A20 | LES AUTOROUTES VILLE-MARIE ET DU SOUVENIR

Montréal

Direction OUEST

Entre la sortie 5 dans le tunnel Ville-Marie (boul. Robert-Bourassa, A10 EST Bonaventure / R112 / pont Victoria / pont Champlain) et l'entrée du boul. de Sainte-Anne-de-Bellevue dans l'échangeur Montréal-Ouest

fermeture COMPLÈTE, de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h

Détour :

Principal : vers l'A20 et le pont Honoré-Mercier : A10 EST et A15 NORD jusqu'à l'échangeur Décarie, A40 OUEST, A13 SUD et A20 EST (vers Lachine et le pont) ou A20 OUEST (vers Dorval et l'aéroport).

Aéroport : à l'échangeur Décarie et dans la bretelle pour A40 OUEST, prendre la sortie pour A520 OUEST (de la Côte-de-Liesse).

CUSM : A10 EST et A15 NORD, ensuite la sortie 64 pour la rue Sherbrooke et le boulevard Décarie.

Avenue Atwater : dans le tunnel Ville-Marie, prendre la sortie 5 pour rue Mansfield et ensuite rue Saint-Antoine (en direction Ouest).

Fermeture des entrées suivantes :

entrée de la rue Saint-Antoine (en direction Ouest), à la hauteur de la rue Rose-de- Lima ,

à compter de 22 h .

Détour : continuer rue Saint-Antoine , rue Saint-Jacques, avenue Atwater et A15 NORD. Pour les CAMIONS, sur la rue Saint-Jacques , continuer jusqu'à la rue Nazareth, ensuite A10 EST et sortie 4 pour A15 NORD.

(en direction Ouest), à la hauteur de la rue Rose-de- , . Détour : continuer rue , rue Saint-Jacques, avenue Atwater et A15 NORD. Pour les CAMIONS, sur la rue , continuer jusqu'à la rue Nazareth, ensuite A10 EST et sortie 4 pour A15 NORD. entrée commune de la rue Saint-Antoine (en direction Est) et de la rue Sanguinet / avenue de l'Hôtel-de-Ville, à compter de 23 h 30 .

Détour : via avenue Viger, boulevard Robert-Bourassa, A10 EST et A15 NORD. Pour les usagers en provenance de la rue Saint-Antoine , continuer jusqu'à la rue Berri pour rejoindre le détour précédent.

RUE NOTRE-DAME

Montréal

Dans les DEUX directions

Entre le boulevard Monk et l'avenue de Carillon (sous les bretelles de l'échangeur)

fermeture COMPLÈTE, de vendredi 22 h à mardi 5 h

Détours :

Direction EST : via boul. Monk, rue Saint-Patrick, rue Cabot, rue Saint-Rémi et rue Notre-Dame.

Direction OUEST : via chemin de la Côte-Saint-Paul et boul. Monk.

Direction NORD depuis Monk : via rue Notre-Dame Ouest, Place Turcot, rue Philippe-Turcot et suivre le détour en direction Est.

SECTEUR À ÉVITER : PROJET DU NOUVEAU PONT CHAMPLAIN / A15 / ÎLE DES SOEURS

A15

Montréal

Direction NORD

Sortie 60 (boulevard Gaétan-Laberge, A10 OUEST / centre-ville)

fermeture COMPLÈTE de la sortie 60 de samedi 19 h à dimanche 10 h.

Détour : via la sortie 61 (avenue Atwater).

Note : fermeture du boulevard Gaétan-Laberge dans les deux directions au niveau de l'A15.

SECTEUR À ÉVITER : ÉCHANGEUR A10 / R132 / PONT CHAMPLAIN

BOULEVARD MARIE-VICTORIN

Brossard

Direction EST

Entre la sortie pour l'A10 EST / Sherbrooke et l'entrée suivante

Fermeture COMPLÈTE :

de samedi 23 h à dimanche 7 h

de dimanche 23 h à lundi 5 h

Détour : bretelle A10 EST (vers Sherbrooke), sortie 8 pour le boul. Taschereau, boul. Lapinière, boul. Simard et boul. Marie-Victorin EST / R132 EST.

NOTE : fermeture par défaut de la bretelle R132 EST pour A10 OUEST (vers Montréal / pont Champlain). Détour via la bretelle A10 EST (vers Sherbrooke), sortie 8 pour le boul. Taschereau, avenue Auteuil, boul. Lapinière, A10 OUEST vers Montréal / pont Champlain.

Bretelle A10 EST (venant de Montréal / pont Champlain) pour R132 EST (vers Longueuil)

Fermeture COMPLÈTE :

de samedi 22 h à dimanche 7 h

de dimanche 22 h à lundi 5 h

Détour : bretelle R132 OUEST (vers La Prairie), boul. Marie-Victorin OUEST, demi-tour à la hauteur du boul. Matte, boul. Marie-Victorin EST et R132 EST.

R132 | AUTOROUTE RENÉ-LÉVESQUE

Brossard

Direction EST

À la hauteur du pont Champlain

Fermeture de 2 voies sur 3 :

de samedi 22 h à dimanche 8 h

de dimanche 22 h à lundi 5 h

SECTEUR À ÉVITER : CHANTIER DU PONT DE LA RUE DE L'ÎLE-CHARRON

A20 / A25 | AUTOROUTE JEAN-LESAGE / TUNNEL LOUIS-HIPPOLYTE-LA FONTAINE

Longueuil, Montréal

Direction NORD

Entre la sortie 90 de l'A20 OUEST jusqu'à l'entrée de l'avenue Souligny

fermeture COMPLÈTE, de samedi 22 h à dimanche 6 h

Détour : R132 OUEST jusqu'au pont Jacques-Cartier, avenue De Lorimier Nord, rue Sherbrooke Est, boulevard de l'Assomption, rue Hochelaga, rue Dickson, avenue Souligny et A25 NORD.

Fermetures par défaut, à compter de 21 h 30 :

bretelles de la R132 EST et OUEST pour A25 NORD.

Détour : via R132 EST, sortie 17 (boul. Marie-Victorin), demi-tour et détour principal.

Détour : via R132 EST, sortie 17 (boul. Marie-Victorin), demi-tour et détour principal. entrées du boulevard Marie-Victorin pour l'A25 NORD. Détours :

En direction OUEST : via R132 OUEST

En direction EST : via A20 EST, sortie 92 (boul. de Mortagne), demi-tour et détour principal.

Note 1 : les travaux peuvent être reportés dans la nuit de dimanche à lundi en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles.

Note 2 : à partir du 6 mai, et ce pour toute la durée des travaux, la limite de vitesse sur l'A25 sera réduite à 50 km/h entre le pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine et l'A20 / R132. De plus, la largeur des voies sera réduite à 3,3 m pour ce même tronçon.

PONTS DE L'ÎLE DE MONTRÉAL

R134 | PONT JACQUES-CARTIER

Montréal, Longueuil

Direction RIVE-SUD

Bretelle du pont Jacques-Cartier (venant de Montréal) pour la R132 EST (vers Varennes) et OUEST (vers La Prairie)

fermeture COMPLÈTE, de vendredi 22 h à lundi 5 h

Détour : bretelle pour R134 OUEST (boul. Taschereau) jusqu'à la sortie pour boul. Curé-Poirier, faire demi-tour et boul. Taschereau Est.

MONTRÉAL

A15 / A40 | ÉCHANGEUR DÉCARIE

Montréal

Bretelle A40 OUEST pour A15 SUD

fermeture COMPLÈTE, de dimanche 23 h 59 à lundi 5 h

Détour : continuer A40 OUEST, sortie 65 (A520) demi-tour dans le rond-point, chemin de la Côte-de-Liesse Est et boul. Décarie Sud.

A20 | AUTOROUTE DU SOUVENIR

Montréal

Direction EST

Sortie 56 (A520)

fermeture de la sortie, de samedi 7 h jusqu'au 11 Mai

Détour : A20 EST, sortie 58 pour la 55e Avenue, demi-tour, A20 OUEST et sortie pour l'aéroport ou l'A520.

A20 | AUTOROUTE DU SOUVENIR

Montréal

Direction EST

Sortie 60 (A13 NORD, 32e Avenue)

Fermeture de la sortie :

de samedi 23 h 30 à dimanche 8 h

de dimanche 23 h à lundi 5 h

Détours pour :

A13 NORD : A20 EST, sortie 62 pour la 1re Avenue, demi-tour, A20 OUEST et sortie 60 pour A13 NORD.

32e Avenue AUTOS : sortie 62 pour la 1re Avenue, rue Victoria et 32e Avenue.

32e Avenue CAMIONS : sortie 62 pour la 1re Avenue, demi-tour, A20 OUEST et sortie 60 pour l'A13 NORD, sortie 2 (rue Hickmore), demi-tour, A13 SUD et sortie 1 pour la 32e Avenue.

Direction OUEST

Sortie pour la 32e Avenue

Fermeture de la sortie :

de samedi 23 h 30 à dimanche 8 h

de dimanche 23 h à lundi 5 h

Détour : sortie pour A13 NORD, sortie 2 (rue Hickmore), demi-tour, A13 SUD et sortie 1 pour la 32e Avenue.

A20 / R138 | ÉCHANGEUR SAINT-PIERRE

Montréal

Bretelle A20 EST pour R138 OUEST (vers le pont Mercier)

Fermeture COMPLÈTE :

de samedi 23 h à dimanche 8 h

de dimanche 22 h 30 à lundi 5 h

Détours :

AUTOS : continuer A20 EST, sortie 64, rue Notre-Dame, avenue Dollard, rue Saint-Patrick, rue Clément et R138 OUEST.

CAMIONS : continuer A20 EST, sortie 64, rue Notre-Dame, boul. Angrignon, rue Cordner, rue Senkus, rue Saint-Patrick, rue Clément et R138 OUEST.

A25

Montréal

Direction NORD

Sortie 5 (rue Sherbrooke)

fermeture de la sortie, de vendredi 23 h à samedi 5 h 30

Détour : A25 NORD, sortie 7 (rue Beaubien), voie de desserte, demi-tour sous l'A40, voie de desserte SUD et rue Sherbrooke.

Entrées de la rue Sherbrooke pour A25 NORD

fermeture COMPLÈTE, de vendredi 22 h à samedi 5 h

Détours :

Rue Sherbrooke EST : rue Lepailleur, rue Teck, rue Honoré-Beaugrand, rue Sherbrooke, rue Trianon, rue Pierre-Corneille, rue De Boucherville Sud, place Curatteau et A25 NORD.

Rue Sherbrooke OUEST : rue Trianon, rue Pierre-Corneille, rue De Boucherville Sud, place Curatteau et A25 NORD.

Voie de desserte A25 NORD

Entre les rues Hochelaga et Sherbrooke

fermeture COMPLÈTE, de vendredi 22 h à samedi 5 h

Détours

De la rue Hochelaga :

En direction EST : rue Hochelaga, rue Honoré-Beaugrand, rue Sherbrooke , rue Trianon, rue Pierre-Corneille, rue De Boucherville Sud, place Curatteau et A25 NORD.

, rue Trianon, rue Pierre-Corneille, rue De Boucherville Sud, place Curatteau et A25 NORD. En direction OUEST : rue Hochelaga, boul. Langelier, rue Sherbrooke , rue Trianon, rue Pierre-Corneille, rue De Boucherville Sud, place Curatteau et A25 NORD.

Fermeture par défaut, selon le même horaire, même détour :

entrée de la rue Hochelaga pour A25 NORD.

VOIE DE DESSERTE A25 | RUE DE BOUCHERVILLE

Montréal

Direction SUD

Entre place Curatteau et la rue Hochelaga

fermeture COMPLÈTE, de vendredi 22 h à samedi 5 h

Détours :

Pour la rue Hochelaga : rue Sherbrooke, boul. Langelier et rue Hochelaga.

Pour A25 SUD : rue Sherbrooke, boul. L'Assomption, rue Hochelaga, rue Dickson, avenue Souligny et A25 SUD.

Pour la rue Notre-Dame : rue Sherbrooke, boul. L'Assomption, rue Hochelaga, rue Dickson et rue Notre-Dame.

Fermeture par défaut, selon le même horaire, même détour :

entrée de la rue Sherbrooke pour A25 SUD.

A40 | AUTOROUTE FÉLIX-LECLERC

Montréal

Direction EST

Sortie 64 (boul. Cavendish)

fermeture de la sortie, de vendredi 20 h à samedi 17 h

Détour : A40 EST, sortie 65 pour le chemin de la Côte-de-Liesse, demi-tour sous l'A40 et boul. Cavendish.

A40 | AUTOROUTE FÉLIX-LECLERC

Montréal

Direction EST

Entre la sortie 58 (boul. Hymus) et l'entrée du boul. Henri-Bourassa

fermeture COMPLÈTE, de dimanche 23 h à lundi 5 h

Détour : voie de desserte.

A720 | AUTOROUTE VILLE-MARIE / TUNNELS VIGER ET VILLE-MARIE

Montréal

Direction OUEST

Entre le début de l'autoroute (rue Panet) et l'échangeur Turcot

fermeture COMPLÈTE, de dimanche 23 h 59 à lundi 5 h

Détour : avenue Viger, boul. Robert-Bourassa, A10 EST, sortie no 4 (boul. Gaétan-Laberge) et A15 NORD.

Note : fermeture complète de l'A720 OUEST entre la sortie 5 et l'entrée du boul. de Sainte-Anne-de-Bellevue dans l'échangeur Montréal-Ouest, de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h.

BOULEVARD MONTRÉAL-TORONTO

Montréal

Direction EST

Entre la 1re Avenue et l'avenue Pacifique

Fermeture COMPLÈTE :

de samedi 22 h à dimanche 8 h

de dimanche 22 h à lundi 5 h

Détours :

AUTOS : 1re Avenue, rue Victoria, avenue Dollard, rue Saint-Patrick, rue Clément et R-138 OUEST.

CAMIONS: A20 OUEST, sortie 58 (55e Avenue), demi-tour, A20 EST, sortie 64, rue Notre-Dame, boul. Angrignon, rue Cordner, rue Senkus, rue Saint-Patrick, rue Clément et R138 OUEST.

LAVAL, LAURENTIDES, LANAUDIÈRE

ÉCHANGEUR A13 / A440

Laval

Bretelle A440 EST pour A13 NORD

fermeture COMPLÈTE, de dimanche 23 h à lundi 4 h 30

Détour : A440 EST, demi-tour dans l'échangeur de l'A15, A440 OUEST et A13 NORD.

Note : fermeture de 1 voie sur 2 de la voie de desserte A13 NORD, selon le même horaire.

Bretelle A440 OUEST pour A13 SUD

fermeture COMPLÈTE, de dimanche 22 h à lundi 4 h

Détour : avenue des Bois, boulevard Arthur-Sauvé, boulevard Dagenais et A13 SUD.

Note : fermeture de 1 voie sur 2 de la voie de desserte A13 SUD, selon le même horaire.

MONTÉRÉGIE

A10 | AUTOROUTE DES CANTONS-DE-L'EST

Brossard

Dans les DEUX directions

Entre le boulevard Leduc et l'A30

fermeture de 1 voie sur 2, de dimanche 22 h à lundi 5 h

De 2018 à 2020, le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports investira plus de 4,8 milliards de dollars sur le réseau routier québécois, où plus de 2 000 chantiers seront en activité. Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511. Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

