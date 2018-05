Les 10 lauréats et lauréates des bourses « Exploration en Terres Solidaires » 2018 ont été dévoilés !







QUÉBEC, le 4 mai 2018 /CNW Telbec/ - Village Monde et ses partenaires, Air Canada, Lojiq, Karavaniers, la Caisse Populaire Desjardins de Charlesbourg, l'OFQJ et le Service de coopération et d'action culturelle du Consulat général de France à Québec ont dévoilé plus tôt cette semaine les 10 lauréats et lauréates des bourses « Exploration en Terres Solidaires », qui partiront, de 3 à 5 semaines, pour découvrir des initiatives villageoises de tourisme écoresponsable partout sur la planète. Invité d'honneur, Guillaume Vermette a su insuffler, à ces nouveaux explorateurs et exploratrices solidaires, sa passion et son engagement pour changer le monde un voyage à la fois.

Au terme d'une compétition très serrée, Charles Mony, Fondateur de Village Monde, était fier de dévoiler les lauréat(e)s : « Encore cette année ce fut un choix très difficile, car les candidatures étaient de grande qualité et très inspirantes ! Je tiens à remercier le jury qui a accompli une tâche extraordinaire, toutes les candidates et tous les candidats ainsi que tous les finalistes ».

Cap vers des destinations tendances et « durables »

Cette année, les explorateurs partiront grâce à Air Canada vers des destinations toutes plus fascinantes les unes que les autres : l'Argentine, le Brésil, le Canada, le Chili, la Colombie, l'Inde, la Guyane française, la République dominicaine, l'Uruguay et le Vietnam.

Les explorateurs partiront donc à l'aventure et iront sur place découvrir, partager et valider des initiatives touristiques hors des sentiers battus préalablement identifiées. Ils évalueront également les retombées positives de ces initiatives tant au niveau social, économique qu'environnemental afin de les labelliser. Au retour des explorations, ces destinations pourront profiter d'un appui à leur commercialisation sur la plateforme VAOLO et d'une promotion gratuite de Village Monde, qui participe ainsi au développement durable par la mise en valeur de ce mode de tourisme.

Les explorations de la deuxième édition de ces bourses « Exploration en Terres Solidaires » débuteront à la fin mai 2018. Les explorateurs devront relever de nouveaux défis et, durant l'aventure, seront très actifs sur les réseaux sociaux pour vous partager leurs découvertes, leurs émotions et leurs rencontres! Suivez-les sur Facebook et Instagram!

Rencontrez les exploratrices et les explorateurs qui font partie de l'aventure

Les bourses « Exploration en Terres Solidaires » suivent de jeunes étudiants ou de jeunes professionnels à travers les quatre coins de la planète. Ceux-ci ont un point en commun : le désir de changer le monde un voyage à la fois.

Ce mercredi, nous avons eu la chance de découvrir l'identité des candidats des bourses « Exploration en Terres Solidaires » 2018. L'événement a eu lieu au Robin des Bois et a été diffusé en direct sur les réseaux sociaux. Nous avons rencontré 10 jeunes motivés, engagés et qui ont envie de sortir des sentiers battus. Des étudiants en tourisme et développement international, des passionnés de photos et de plein air, mais surtout des voyageurs aguerris qui souhaitent découvrir des initiatives positives et concrètes qui pourraient être les destinations de demain les plus prisées!

50ème anniversaire de l'OFQJ

Dans le cadre du 50ème anniversaire de l'OFQJ, deux bourses étaient offertes pour un échange France-Québec hors des sentiers battus. Nous avons eu droit, lors de cette soirée, à une autre belle surprise! Le jury a décidé d'attribuer un prix spécial Engagement Citoyen dans le cadre de l'engagement et du service civique chez Village Monde obtenu avec le support de l'OFQJ qui permettra de réaliser une seconde exploration dans le nord du Canada en milieu autochtone et rural.

Une seconde surprise

Village Monde et Lojiq ont aussi annoncé une seconde surprise en offrant un prix spécial Explorateur Reporter à une exploratrice de l'édition précédente. L'objectif de cet engagement est de faire un documentaire vidéos et photos sur l'exploration et le tourisme à impact positif en zone éloignée. Ayant reçu une mention spéciale l'année dernière pour la qualité de sa vidéo, il n'y a pas de doute que son documentaire saura inspirer les voyageurs à changer le monde un voyage à la fois.

