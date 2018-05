Le groupe affilié de Lifestyle Delivery Systems Inc., CSPA Group, Inc., demande une licence de fabrication permanente pour l'État de la Californie







VANCOUVER, Colombie-Britannique, 4 mai 2018 /CNW/ - L'entreprise Lifestyle Delivery Systems Inc. (CSE : LDS), (OTCQX : LDSYF), (Francfort : LD6, WKN : A14XHT) (« LDS » ou l'« entreprise ») annonce que son groupe affilié, CSPA Group, Inc., a présenté une demande accompagnée des pièces exigées à l'État de la Californie en vue de l'obtention d'une licence annuelle de fabrication et d'extraction volatiles et non volatiles.

CSPA Group, Inc. s'était vu délivrer une licence temporaire prolongée pour la fabrication et l'extraction volatiles et non volatiles par le service responsable de la sûreté du cannabis fabriqué (Manufactured Cannabis Safety Branch) du département de la santé publique de la Californie (California Department of Public Health). Cette licence arrivera à échéance le 28 juillet 2018. Elle permet à CSPA Group, Inc. de poursuivre ses activités pendant que sa demande de licence annuelle est à l'étude.

Pendant la semaine du 30 avril 2018, CSPA Group, Inc. a reçu 109 kg de biomasse de cannabis à convertir en distillat pour cartouches. La biomasse sera analysée préalablement à l'extraction et à la distillation. Le distillat produit sera également analysé afin de déterminer s'il y a présence de cannabinoïde et de terpène, de même que pour en évaluer la pureté. Brad Eckenweiler, chef de la direction de LDS, a indiqué que « cette livraison de biomasse pour l'extraction et la distillation représente le début des opérations d'extraction et de distillation commerciales ». CSPA Group, Inc. estime que la production à contrat de produits d'extraction à l'aide de la technologie qui sera acquise sous peu de Quality Resources, LLC deviendra une importante source de revenus pour l'entreprise dans un avenir très proche.

À propos de Lifestyle Delivery Systems Inc.

Lifestyle Delivery Systems Inc. est une entreprise autorisée, respectant les normes de l'État et verticalement intégrée qui oeuvre dans le domaine du cannabis. De sa pépinière de pollinisation isogénique jusqu'à son installation de production de pointe située dans le sud de la Californie, LDS est devenue l'une des entreprises de cannabis les plus diversifiées, innovatrices et axées sur la science en Amérique du Nord. La technologie de l'entreprise produit des pellicules infusées (semblables aux pellicules pour purifier l'haleine) qui représentent non seulement un choix plus sécuritaire et sain que de fumer, mais aussi une nouvelle façon de mesurer le dosage avec précision et de voir à la pureté du produit. Du début à la fin du processus de production, des tests garantissent la qualité et la composition juste de tous les ingrédients utilisés dans chacune des pellicules, donnant lieu à un système de libération sécuritaire, constant et efficace.

Au nom du conseil d'administration de Lifestyle Delivery Systems Inc.

Brad Eckenweiler

Chef de la direction et directeur

POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS, VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC :

investor.relations@lifestyledeliverysystem.com

1-866-347-5058

Avertissement de désistement :

La Bourse des valeurs canadiennes (CSE) n'a pas examiné le présent communiqué de presse et n'accepte aucune responsabilité quant à l'exactitude ni au caractère adéquat de son contenu.

Les informations contenues dans le présent communiqué de presse contiennent des déclarations prospectives basées sur des hypothèses en date du communiqué même. Ces déclarations reflètent les estimations, les opinions, les intentions et les attentes actuelles de la direction. Elles ne constituent en aucun cas des garanties de rendement futur. L'entreprise fait savoir que toute déclaration prospective est foncièrement incertaine et que des facteurs matériels imprévisibles pourraient avoir une incidence sur le rendement réel, facteurs sur lesquels l'entreprise n'a souvent aucun contrôle. Ces facteurs comprennent, entre autres choses : les risques et incertitudes liés à l'historique d'exploitation limitée de l'entreprise et la nécessité de respecter les règlements environnementaux et gouvernementaux. En outre, la marijuana demeure une drogue inscrite à l'annexe 1 de la Controlled Substances Act (loi sur les substances contrôlées) des États-Unis de 1970. Bien que le Congrès américain ait interdit au département de la Justice des États-Unis de dépenser des fonds fédéraux pour interférer avec la mise en oeuvre des lois des États du pays concernant la marijuana médicale, cette interdiction doit être renouvelée annuellement pour rester en vigueur. Par conséquent, les événements, conditions et résultats réels et futurs pourraient être sensiblement différents des estimations, opinions, intentions et attentes exprimées de façon expresse ou implicite dans les informations et déclarations prospectives. À moins que les lois applicables en matière de valeurs ne l'exigent, l'entreprise ne s'engage aucunement à mettre à jour ou à réviser publiquement toute information prospective.

