Osisko annonce les résultats des votes de l'assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires







MONTRÉAL, 04 mai 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Redevances Aurifères Osisko Ltée (la « Société » ou « Osisko ») (TSX:OR) (NYSE:OR) annonce que les dix candidats désignés dans la circulaire d'information de la direction déposée le 29 mars 2018 (la « Circulaire ») auprès des autorités réglementaires ont été élus à titre d'administrateurs de la Société à l'assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires tenue le 3 mai 2018.

Compte tenu des procurations reçues et des voix exprimées à main levée, les personnes suivantes ont été élues administrateurs de la Société jusqu'à la prochaine assemblée annuelle des actionnaires. Les résultats du vote sont indiqués ci-dessous :

Élection des Administrateurs

RÉSOLUTION No1

Nom du Candidat Nombre de voix

EN FAVEUR Pourcentage (%) des voix

EN FAVEUR Abstentions Pourcentage (%) d'abstentions Françoise Bertrand 124 293 169 99,44 694,519 0,56 John Burzynski 117 375 123 93,91 7 612 565 6,09 Pierre D. Chenard 124 621 716 99,71 365 972 0,29 Christopher C. Curfman 124 461 483 99,58 526 205 0,42 Joanne Ferstman 124 323 634 99,47 664 054 0,53 André Gaumond 124 035 155 99,24 952 533 0,76 Pierre Labbé 124 656 616 99,74 331 072 0,26 Oskar Lewnowski 124 031 269 99,23 956 419 0,77 Charles E. Page 124 444 166 99,57 543 522 0,43 Sean Roosen 123 542 449 98,84 1 445 239 1,16

Nomination et Rémunération des Auditeurs

Compte tenu des procurations reçues et des voix exprimées à main levée, PricewaterhouseCoopers s.r.l./s.e.n.c.r.l., comptables professionnels agréés, a été nommé à titre d'auditeur indépendant de la Société pour l'exercice en cours, et les administrateurs sont autorisés à fixer leur rémunération, avec les résultats suivants :

RÉSOLUTION No2 Nombre de voix

EN FAVEUR Pourcentage (%) des voix

EN FAVEUR Abstentions Pourcentage (%) d'abstentions Nomination et Rémunération des auditeurs 131 371 967 99,70 393 624 0,30

Approbation des modifications apportées au Régime d'achat d'actions à l'intention des employés et Approbation de tous les droits et titres non attribués

Compte tenu des procurations reçues et des voix exprimées à main levée en lien avec l'adoption d'une résolution ordinaire visant à approuver des modifications apportées au régime d'achat d'actions à l'intention des employés et à approuver tous les droits et titres non attribués aux termes du régime, les résultats sont les suivants :

RÉSOLUTION No3 Nombre de voix

EN FAVEUR Pourcentage (%) des voix

EN FAVEUR Nombre de voix

CONTRE Pourcentage (%) des voix

CONTRE Résolution ordinaire pour l'approbation des modifications apportées au Régime d'achat d'actions à l'intention des employés et approbation de tous les droits et titres non attribués 124 652 212 99,73 335 474 0,27

Approuver les modifications au Régime d'options d'achat d'actions

Compte tenu des procurations reçues et des voix exprimées à main levée en lien avec l'adoption d'une résolution ordinaire visant à approuver des modifications apportées au régime d'options d'achat d'actions, qui ramène le nombre d'actions ordinaires de la Société pouvant être émises à un nombre variable correspondant en continu à 5 % des actions ordinaires émises et en circulation de la Société, les résultats sont les suivants :

RÉSOLUTION No4 Nombre de voix

EN FAVEUR Pourcentage (%) des voix

EN FAVEUR Nombre de voix

CONTRE Pourcentage (%) des voix

CONTRE Résolution ordinaire pour approuver les modifications au régime d'options d'achat d'actions 123 518 644 98,82 1 469 144 1,18

Approbation du Régime d'unités d'actions restreintes modifié

Compte tenu des procurations reçues et des voix exprimées à main levée en lien avec l'adoption d'une résolution ordinaire visant à approuver le régime d'unités d'actions restreintes modifié ainsi que tous les droits et titres non attribués aux termes du régime, les résultats sont les suivants :

RÉSOLUTION No5 Nombre de voix

EN FAVEUR Pourcentage (%) des voix

EN FAVEUR

Nombre de voix CONTRE Pourcentage (%) des voix

CONTRE Résolution ordinaire pour approuver le Régime d'unités d'actions restreintes modifié ainsi que tous les droits et titres non attribués 122 060 542 97,66 2 927 143 2,34

Vote consultatif sur la rémunération de la haute direction

Compte tenu des procurations reçues et des voix exprimées à main levée en lien avec l'adoption d'une résolution consultative acceptant l'approche de la Société en matière de rémunération de la haute direction, les résultats sont les suivants :

RÉSOLUTION No6 Nombre de voix

EN FAVEUR Pourcentage (%) des voix

EN FAVEUR

Nombre de voix CONTRE Pourcentage (%) des voix

CONTRE Résolution consultative sur la rémunération de la haute direction 123 967 898 99,18 1 019 788 0,82

À propos de Redevances Aurifères Osisko Ltée

Redevances Aurifères Osisko Ltée est une société de redevances intermédiaire de métaux précieux axée sur les Amériques ayant débuté ses activités en juin 2014. Osisko détient un portefeuille concentré en Amérique du Nord qui se compose de plus de 130 redevances, flux de métaux et conventions d'achat de la production de métaux précieux. Le portefeuille d'Osisko se compose de cinq principaux actifs, y compris une redevance de 5 % NSR sur la mine Canadian Malartic, laquelle est la plus importante mine aurifère au Canada. Osisko détient également un portefeuille de participations dans des sociétés de ressources publiques, incluant des participations de 15,5 % dans Minière Osisko Inc., de 12,7 % dans Ressources Falco Ltée et de 32,6 % dans Barkerville Gold Mines Ltd.

Le siège social d'Osisko est situé au 1100, avenue des Canadiens-de-Montréal, bureau 300, Montréal, Québec H3B 2S2.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter Osisko :



Vincent Metcalfe

Vice-président, relations aux investisseurs

Tél. (514) 940-0670

vmetcalfe@osiskogr.com



Joseph de la Plante

Vice-président, développement corporatif

Tél. (514) 940-0670

jdelaplante@osiskogr.com

Communiqué envoyé le 4 mai 2018 à 16:33 et diffusé par :