Maple Leaf souligne le décès de James P. Olson, membre du conseil d'administration

MISSISSAUGA, ON, le 4 mai 2018 /CNW/ - Les Aliments Maple Leaf Inc. (TSX : MFI) souligne le décès de Jim Olson, membre du conseil d'administration, survenu le 3 mai 2018, et offre ses sincères condoléances à sa famille et ses amis.

Monsieur Olson siégeait au conseil d'administration de Maple Leaf avec distinction depuis 2011 et a été membre à plusieurs reprises de divers comités, dont les comités de la vérification, de la sécurité et la durabilité et des Ressources humaines et la rémunération. Il était président du comité de sécurité et de durabilité et a été président du comité des Ressources humaines et la rémunération.

M. Olson était un expert de l'exploitation et de la chaîne d'approvisionnement dans l'industrie des aliments et des boissons et son apport depuis son arrivé au conseil d'administration était fort apprécié. Les administrateurs lui témoignaient un grand respect et appréciaient beaucoup la vaste expérience qu'il apportait au conseil dans ces domaines. Il était également un grand mentor pour les cadres de l'exploitation de l'entreprise et leur offrait volontiers ses conseils.

Jim Olson est une grande perte pour les membres du conseil d'administration, les cadres et tous les employés des Aliments Maple Leaf qui ont tiré parti de leur travail en commun avec lui.

À propos des Aliments Maple Leaf

Les Aliments Maple Leaf Inc. est une entreprise phare spécialisée en produits de protéines qui fabrique des aliments novateurs de qualité supérieure commercialisés sous des marques nationales comme Maple Leaf®, Prime de Maple Leaf®, Natural SelectionsMD Maple Leaf®, Schneiders®, Country NaturalsMD Schneiders®, MinaMD, LightlifeMC et Field Roast Grain Meat Co.MC. Maple Leaf emploie environ 11 500 personnes et exerce ses activités au Canada, aux États-Unis et en Asie. Son siège social se trouve à Mississauga, en Ontario, et ses actions sont inscrites à la Bourse de Toronto sous le symbole MFI.

