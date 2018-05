Les collectivités du centre de l'Alberta célèbrent la mise en place d'une nouvelle infrastructure de traitement des eaux usées pour un avenir plus vert







LACOMBE, AB, le 4 mai 2018 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et de l'Alberta reconnaissent l'importance des investissements dans des services fiables et modernes de traitement des eaux usées pour bâtir des collectivités saines et durables pour les gens de l'Alberta.

Aujourd'hui, l'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, et l'honorable Brian Mason, ministre des Transports de l'Alberta, ont assisté à une cérémonie de mise en service du réseau régional de traitement des eaux usées de North Red Deer. Grant Creasey, maire de Lacombe, Richard Poole, maire de Blackfalds, Paula Law, préfète du comté de Lacombe, et Tara Veer, mairesse de Red Deer, étaient également présents pour la cérémonie.

Le nouveau réseau de transport des eaux usées relie les collectivités de Lacombe, de Blackfalds et du comté de Lacombe à l'installation de traitement des eaux usées située à Red Deer grâce à une canalisation de 26 kilomètres. Le nouveau système comprend aussi deux importants postes de relèvement, des réservoirs de stockage d'urgence et des mesures de gestion des odeurs.

Ce projet répondra aux besoins essentiels de la région en matière de traitement des eaux usées, en plus de contribuer à la protection de la santé et du bien-être des résidents du centre de l'Alberta. Le projet permettra aussi aux collectivités participantes de respecter la réglementation fédérale et provinciale actuelle concernant le traitement des eaux usées, tout en favorisant la protection des cours d'eau et des écosystèmes locaux.

« Je suis ravi de souligner l'achèvement de cet important réseau de traitement des eaux usées, qui garantira aux collectivités de Lacombe, de Blackfalds et du comté de Lacombe un accès à des services fiables et efficaces qui protégeront la santé et le bien-être des résidents. Notre gouvernement reconnaît que les investissements dans les infrastructures de traitement des eaux usées favorisent la protection de l'environnement et renforcent la prospérité économique et la croissance de la classe moyenne. »

L'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« L'accès fiable à une eau potable propre et à des réseaux de traitement des eaux usées est essentiel pour les gens de l'Alberta. Nous sommes ravis de constater que la canalisation régionale de transport des eaux usées a été mise en place pour améliorer les services de traitement des eaux usées pour la Ville de Lacombe, le comté de Lacombe et la Ville de Blackfalds. Ce projet illustre à merveille à quel point la collaboration avec nos partenaires fédéraux et municipaux permet de financer davantage de projets et d'offrir des services améliorés aux gens de l'Alberta. »

L'honorable Brian Mason, ministre des Transports de l'Alberta

« Nous sommes très reconnaissants du soutien offert par le gouvernement du Canada et par le gouvernement de l'Alberta pour concrétiser ce réseau régional et ce projet d'infrastructure essentiel. La canalisation régionale pour le transport des eaux usées offre une solution essentielle, durable et à long terme pour répondre aux besoins critiques en matière de traitement des eaux usées dans le centre de l'Alberta, tout en appuyant la croissance continue de la Ville de Lacombe, de la Ville de Blackfalds et du comté de Lacombe. »

Ken Wigmore, président de la NRDRWWSC

« L'une des nombreuses fonctions d'une municipalité consiste à veiller au fonctionnement continu de ses infrastructures essentielles. La transition vers le réseau régional de transport des eaux usées assurera à nos résidents et à nos entreprises un niveau de service élevé dans un avenir prévisible. Le nouveau service permet également d'éliminer un important obstacle au développement et permet à notre collectivité de croître et de prospérer. »

Grant Creasey, maire de Lacombe et vice-président de la NRDRWWSC

« C'est avec beaucoup d'impatience et d'enthousiasme que la Ville de Blackfalds se joint aux municipalités avoisinantes pour annoncer la mise en service de cette infrastructure essentielle. La Ville de Blackfalds est ravie de faire partie d'une commission qui, avec l'aide de la Ville de Red Deer, continuera de respecter les normes provinciales et la réglementation environnementale stricte du Canada. Nous tenons à remercier tous les participants de la Commission régionale des services de traitement des eaux usées de North Red Deer, ainsi que les gouvernements provincial et territorial, qui ont engagé 90 p. 100 du financement requis pour cet important projet. »

Richard Poole, maire de Blackfalds et directeur de NRDRWWSC

« Le comté de Lacombe est fier de participer à ce projet essentiel qui permettra de protéger l'environnement et les sources d'eau, tout en appuyant la croissance à venir dans notre région. Ce projet est un excellent exemple de ce qu'on peut accomplir lorsque tous les ordres de gouvernement travaillent ensemble, et nous sommes très reconnaissants du soutien obtenu des gouvernements fédéral et provincial. »

Paula Law, préfète du comté de Lacombe

« En réalisant ce projet, on démontre à nouveau ce qu'on peut accomplir lorsque les trois ordres de gouvernement reconnaissent que la vie, le travail et les loisirs des gens ne sont pas assujettis à des limites géographiques précises. Des partenariats comme celui-ci permettent d'assurer notre succès dans le contexte législatif, environnemental et financier changeant d'aujourd'hui, pour que les résidents de Red Deer et de la région puissent avoir accès à des services sécuritaires, fiables et efficaces de traitement des eaux usées, tout en tenant compte de nos responsabilités et de nos objectifs environnementaux conjoints. »

Tara Veer, mairesse de Red Deer

Le gouvernement du Canada a fait une contribution d'environ 29,8 millions de dollars dans le cadre de ce projet aux termes du Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées. Le gouvernement de l' Alberta a fourni environ 33,2 millions de dollars, et la Commission régionale des services de traitement des eaux usées de North Red Deer a couvert le reste des coûts (y compris une petite contribution de la Ville de Red Deer pour le traitement à venir des eaux usées de Red Deer ).

a fait une contribution d'environ 29,8 millions de dollars dans le cadre de ce projet aux termes du Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées. Le gouvernement de l' a fourni environ 33,2 millions de dollars, et la Commission régionale des services de traitement des eaux usées de a couvert le reste des coûts (y compris une petite contribution de la pour le traitement à venir des eaux usées de ). Dans le cadre de ce projet de 71 millions de dollars, les travaux ont été lancés au printemps 2017 et se sont terminés avant la date prévue et à un coût inférieur au budget prévu.

se sont terminés avant la date prévue et à un coût inférieur au budget prévu. Le gouvernement du Canada investira plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, le commerce et les transports, et les collectivités rurales et nordiques du Canada .

investira plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, le commerce et les transports, et les collectivités rurales et nordiques du . De ce montant, 26,9 milliards de dollars appuieront les projets liés aux infrastructures vertes, y compris 5 milliards de dollars qui seront disponibles pour des investissements par l'entremise de la Banque de l'infrastructure du Canada .

