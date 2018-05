Célébrations du 375e anniversaire de Montréal - Une vision audacieuse à la hauteur de la métropole du Québec







MONTRÉAL, le 4 mai 2018 /CNW Telbec/ - Le chef d'Ensemble Montréal, M. Lionel Perez, est très satisfait du bilan qu'a dressé la Société des célébrations du 375e anniversaire de Montréal, particulièrement en ce qui concerne l'aspect financier. En effet, grâce à la saine gestion exercée par la Société, la Ville et le gouvernement du Québec pourront récupérer un excédent de 16,4 M$.

Les impacts tant en termes de retombées économiques, d'achalandage touristique, d'attractivité pour les Montréalais et d'employabilité, directement liés aux événements du 375e ont été incommensurables. Les chiffres sont éloquents : près d'un citoyen sur deux s'est rendu à au moins un événement, 2,4 millions de personnes ont participé à l'un ou l'autre des 250 événements organisés et le taux d'appréciation frôle les 100 %. En outre, plus de 11 millions de touristes ont transité par la métropole en 2017.

« Les festivités du 375e ont été l'occasion pour l'administration précédente et pour le comité organisateur de voir grand! Nous savions que les Montréalais et les touristes répondraient positivement à cette programmation audacieuse composée d'événements ponctuels et de projets encore plus ambitieux créés pour faire rayonner Montréal de façon permanente. Cela démontre que lorsque nous osons avoir une vision qui mise sur l'expertise et la créativité, le succès est au rendez-vous », a déclaré M. Perez.

Le constat positif et l'appréciation générale concernant les activités de la Société du 375e rendent encore plus incompréhensible le geste de l'administration Plante-Dorais de ne pas profiter de l'occasion pour reconduire certains des événements phares de la programmation, dont le spectacle Avudo. Notons que seulement 40 % des événements d'envergure issus de la programmation officielle pourraient revenir au cours des prochaines années.

« Grâce à l'implication financière des trois paliers de gouvernements, ainsi que des commanditaires privés, les Montréalais ont pu célébrer fièrement leur 375e anniversaire. Nous remercions la Société des célébrations du 375e anniversaire de Montréal pour son excellent travail », a conclu M. Perez.

