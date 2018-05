BMO annonce un don de 25 000 $, ainsi que des options d'aide aux clients, afin d'appuyer les collectivités touchées par les inondations au Nouveau-Brunswick







MONTRÉAL, le 4 mai 2018 /CNW/ - BMO Groupe financier a annoncé aujourd'hui un don de 25 000 $ à la Croix-Rouge canadienne pour appuyer les collectivités touchées par les inondations au Nouveau-Brunswick.

Le Nouveau-Brunswick n'a pas connu d'inondations de cette ampleur depuis plus de 80 ans et les dommages devraient être considérables. Avec plus de pluie et de temps doux à venir, les responsables prédisent que la situation va empirer.

« Nous sommes attristés par la dévastation causée par les inondations au Nouveau-Brunswick. Nous comprenons que les personnes touchées vivent dans l'incertitude et nous sommes là pour les aider pendant cette période difficile », a déclaré Lynda Taylor, première vice-présidente pour les provinces de l'Atlantique. « Nos pensées sont pour la sécurité et le bien-être de tous ceux qui ont été touchés, et nos plus sincères remerciements à tous les premiers intervenants et bénévoles qui travaillent pour assurer la sécurité des personnes vivant dans les communautés affligées. »

En plus de ce don, BMO, qui compte 22 succursales et environ 250 employés au Nouveau-Brunswick, soutient ses clients de diverses façons :

report de paiement des prêts personnels et hypothécaires (capital et intérêts) pour trois mois;

report de paiement des cartes de crédit personnelles pendant trois mois (il est à noter que cette option n'empêchera pas l'intérêt de courir);

arrangements spéciaux pour les clients des Services aux entreprises et petites entreprises de BMO;

suivi rapide des réclamations d'assurance-crédit en éliminant certaines exigences et en réduisant les délais d'attente.

Dès lundi, tout employé ou client souhaitant faire un don pourra le faire dans toutes nos succursales canadiennes.

