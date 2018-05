Suivi de la crue printanière - 4 mai 2018







QUÉBEC, le 4 mai 2018 /CNW Telbec/ - Les conditions météorologiques se précisent pour le week-end. Des épisodes de pluie, avec une fonte du couvert de neige toujours présent, ainsi que des orages localisés et de forts vents, à compter de ce soir et jusqu'à dans la nuit, auront des conséquences sur les niveaux et les débits des cours d'eau dans plusieurs régions du Québec. La Capitale-Nationale, la Chaudière-Appalaches, l'Estrie, Lanaudière, les Laurentides et la Mauricie sont particulièrement à risque de crues provoquant des inondations mineure ou moyenne.

L'Organisation de la sécurité civile du Québec (OSCQ) vous rappelle l'importance de suivre les consignes de vos autorités municipales. Prenez les mesures de protection nécessaires pour votre résidence, comme l'installation de sacs de sable, si votre municipalité le suggère. Respectez les avis d'évacuation, le cas échéant. Toutes les mesures préventives mises en place visent à minimiser les conséquences d'une éventuelle inondation, et à assurer votre sécurité, celle de vos proches et de vos biens.

Par ailleurs, enlevez tous les biens qui se déplacent facilement sur votre terrain afin d'éviter qu'ils soient projetés ou emportés par les forts vents, les vagues ou le courant. Fixez tout objet encombrant, à l'extérieur, qui pourrait être emporté et représenter un danger pour autrui (ex. : poubelles, meubles de jardin). Ne tentez pas de récupérer des objets emportés par les vagues ou le courant, car vous risquez d'être emporté à votre tour.

En tout temps, ne prenez aucun risque!

Consignes et recommandations

Consultez le site Internet gouvernemental Urgence Québec, à l'adresse www.urgencequebec.gouv.qc.ca, pour tout savoir sur ce qu'il convient de faire avant, pendant et après une inondation. Vous pouvez également suivre Urgence Québec dans les médias sociaux aux coordonnées suivantes : Facebook - Urgence Québec, et Twitter - @urgencequebec.

SOURCE Ministère de la Sécurité publique

Communiqué envoyé le 4 mai 2018 à 15:33 et diffusé par :