Statistiques du Groupe TMX relatives au financement par actions en avril 2018







Bourse de Toronto et Bourse de croissance TSX

TORONTO, le 4 mai 2018 /CNW/ - Le Groupe TMX a annoncé aujourd'hui les résultats de l'activité de financement à la Bourse de Toronto (TSX) et à la Bourse de croissance TSX (TSXV) pour le mois d'avril 2018.

En avril 2018, la TSX a accueilli 4 nouveaux émetteurs, comparativement à 13 le mois précédent et à 18 en avril 2017. Les nouveaux émetteurs inscrits sont 3 fonds négociés en bourse et 1 société du secteur des technologies. Le total du financement réuni en avril 2018 est en hausse de 26 % par rapport au mois précédent et en baisse de 52 % par rapport à avril 2017. Le nombre total d'opérations de financement réalisées en avril 2018 s'est établi à 30, comparativement à 42 le mois précédent et à 47 en avril 2017.

Pour obtenir de plus amples renseignements concernant les opérations facturées à la Bourse de Toronto, veuillez cliquer sur le lien suivant : https://www.tmx.com/resource/en/440

En avril 2018, la TSXV a accueilli 10 nouveaux émetteurs, comparativement à 11 le mois précédent et à 3 en avril 2017. Les nouveaux émetteurs inscrits sont huit sociétés issues du programme des sociétés de capital de démarrage, une société du secteur des technologies et une société de produits et services destinés aux consommateurs. Le total du financement réuni en avril 2018 est en hausse de 39 % par rapport au mois précédent, mais en baisse de 14 % par rapport à avril 2017. Le nombre total d'opérations de financement réalisées en avril 2018 s'est établi à 109, comparativement à 130 le mois précédent et à 146 en avril 2017.

On peut consulter les statistiques de négociation consolidées du Groupe TMX pour avril 2018 au www.tmx.com.

Bourse de Toronto



Avril 2018 Mars 2018 Avril 2017 Émetteurs inscrits 1 513 1 513 1 500 Nouveaux émetteurs inscrits 4 13 18 PAPE 4 11 17 Émetteurs provenant de la Bourse de croissance TSX 0 0 0 Émissions inscrites 2 165 2 188 2 195 Financement réuni dans le cadre de PAPE 686 082 750 $ 121 000 000 $ 301 000 014 $ Placements secondaires 1 284 438 591 $ 1 315 529 961 $ 4 133 664 529 $ Financements supplémentaires 667 046 000 $ 657 772 350 $ 1 093 397 964 $ Total du financement réuni 2 637 567 341 $ 2 094 302 311 $ 5 528 062 507 $ Nombre total d'opérations de financement 30 42 47 Capitalisation boursière des émissions inscrites 2 879 874 997 568 $ 2 830 648 219 529 $ 2 860 729 428 140 $

Cumul depuis le début de l'exercice



2018 2017 Variation (%) Nouveaux émetteurs inscrits 42 52 -19,2 PAPE 38 44 -13,6 Émetteurs provenant de la Bourse de croissance TSX 1 6 -83,3 Financement réuni dans le cadre de PAPE 1 063 830 313 $ 1 001 370 824 $ +6,2 Placements secondaires 5 415 546 553 $ 9 238 522 074 $ -41,4 Financements supplémentaires 3 707 244 420 $ 6 674 268 784 $ -44,5 Total du financement réuni 10 186 621 286 $ 16 914 161 682 $ -39,8 Nombre total d'opérations de financement 173 210 -17,6 Capitalisation boursière des émissions inscrites 2 879 874 997 568 $ 2 860 729 428 140 $ +0,7

Bourse de croissance TSX *



Avril 2018 Mars 2018 Avril 2017 Émetteurs inscrits 1 977 1 976 2 015 Nouveaux émetteurs inscrits 10 11 3 PAPE 8 9 1 Émetteurs passés à la Bourse de Toronto 0 0 0 Émissions inscrites 2 058 2 054 2 074 Financement réuni dans le cadre de PAPE 2 752 500 $ 6 050 000 $ 400 000 $ Placements secondaires (1) 156 391 085 $ 69 328 743 $ 282 092 640 $ Financements supplémentaires 442 456 290 $ 357 768 420 $ 417 879 475 $ Total du financement réuni 601 599 875 $ 433 147 163 $ 700 372 115 $ Nombre total d'opérations de financement 109 130 146 Capitalisation boursière des émissions inscrites 51 140 606 873 $ 52 137 761 011 $ 43 289 546 600 $

Cumul depuis le début de l'exercice



2018 2017 Variation (%) Nouveaux émetteurs inscrits 40 19 +110,5 PAPE 30 11 +172,7 Émetteurs passés à la Bourse de Toronto 1 6 -83,3 Financement réuni dans le cadre de PAPE 14 948 520 $ 37 943 151 $ -60,6 Placements secondaires (1) 964 498 602 $ 840 523 095 $ +14,7 Financements supplémentaires 1 973 980 994 $ 1 755 067 865 $ +12,5 Total du financement réuni 2 953 428 116 $ 2 633 534 111 $ +12,1 Nombre total d'opérations de financement 605 605 s.o. Capitalisation boursière des émissions inscrites 51 140 606 873 $ 43 289 546 600 $ +18,1



* Comprend NEX (ne s'applique pas aux nouveaux émetteurs inscrits, aux PAPE et au financement réuni dans le cadre de PAPE). (1) Les placements secondaires comprennent les émissions d'actions sur le capital autorisé et les reclassements au moyen de prospectus.

Le Groupe TMX ne garantit ni l'exhaustivité ni l'exactitude de l'information présentée. Les renseignements contenus dans le présent communiqué sont fournis à titre informatif seulement, et vous acceptez de ne pas vous y fier à des fins de négociation ou d'activités d'affaires ou de nature financière. En utilisant le présent communiqué, vous reconnaissez expressément que le Groupe TMX ne peut être tenu responsable des erreurs ou des inexactitudes qu'il pourrait contenir.

Le Groupe TMX souhaite la bienvenue aux nouvelles sociétés inscrites en avril 2018 :

Bourse de Toronto

Nom de l'émetteur Symbole Purpose Global Innovators Fund ETF PINV Purpose Strategic Yield Fund ETF SYLD Purpose Multi-Asset Income Fund ETF PINC Ceridian HCM Holding Inc. CDAY

Bourse de croissance TSX

Nom de l'émetteur Symbole Apolo III Acquisition Corp. AIII.P ECC Ventures 1 Corp. EONE.P ECC Ventures 2 Corp. ETWO.P MG Capital Corporation MGX.P Norwick Capital Corp. NWK.P Pine Trail Capital Trust PINE.P Ponderous Panda Capital Corp. PPCC.P Predator Blockchain Capital Corp. PRED.P Resaas Services Inc. RSS The Alkaline Water Company Inc. WTER

