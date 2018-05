BMO Investissements inc. annonce le lancement de nouveaux fonds et de nouvelles séries, et des changements à sa gamme de fonds d'investissement







MONTRÉAL, le 4 mai 2018 /CNW/ - BMO Investissements inc. (BMOII) a annoncé aujourd'hui le lancement de nouveaux fonds d'investissement et de nouvelles séries, des réductions de frais, la nomination de sous-conseillers, des changements aux évaluations du risque et l'abandon de l'option d'achat avec frais de vente différés (FVD) standard pour toute sa gamme.

Lancement de nouveaux fonds d'investissement

BMOII élargit sa gamme de fonds d'investissement en y ajoutant des solutions mondiales offrant des expositions précises et de nouveaux éléments constitutifs de portefeuille afin d'aider les investisseurs à naviguer dans un environnement en évolution rapide.

« Nous reconnaissons qu'investir dans des solutions globales et de dégager des revenus sont des priorités fondamentales pour les investisseurs », a déclaré Kevin Gopaul, chef, BMO Gestion mondiale d'actifs Canada. « Nous sommes ravis d'ajouter des expositions uniques et des solutions plus larges qui permettent aux investisseurs de modifier leur portefeuille et d'y ajouter des revenus et plus de portée mondiale facilement. »

BMOII lance les nouveaux fonds suivants avec des titres de série A, de série F, de série D, de série I et de série Conseiller (sous réserve de l'approbation des autorités de réglementation en valeurs mobilières) :

Fonds concentré d'actions mondiales BMO - Ce fonds offre aux investisseurs un portefeuille de titres d'actions mondiales de qualité supérieure investissant en forte concentration afin d'assurer l'appréciation du capital à long terme.

- Ce fonds offre aux investisseurs un portefeuille de titres d'actions mondiales de qualité supérieure investissant en forte concentration afin d'assurer l'appréciation du capital à long terme. Fonds FNB vente d'options d'achat couvertes de sociétés canadiennes à dividendes élevés BMO - Ce fonds investit, directement ou indirectement, dans des actions canadiennes qui versent des dividendes avec un rendement additionnel grâce à des options d'achat couvertes, complétant ainsi la gamme de fonds avec options d'achat couvertes existants de BMOII.

- Ce fonds investit, directement ou indirectement, dans des actions canadiennes qui versent des dividendes avec un rendement additionnel grâce à des options d'achat couvertes, complétant ainsi la gamme de fonds avec options d'achat couvertes existants de BMOII. Fonds d'obligations mixtes BMO - Ce fonds offre une exposition ciblée aux obligations notées BBB et BB émises par des sociétés des marchés développés, fournissant un véhicule de crédit précis pour la construction du portefeuille.

- Ce fonds offre une exposition ciblée aux obligations notées BBB et BB émises par des sociétés des marchés développés, fournissant un véhicule de crédit précis pour la construction du portefeuille. Fonds d'obligations mondiales revenu supplémentaire BMO - Ce fonds est conçu pour les investisseurs en quête d'un revenu d'intérêts supérieur. Le fonds a la capacité de réagir à l'évolution des marchés en investissant dans un portefeuille diversifié de titres internationaux à revenu fixe.

- Ce fonds est conçu pour les investisseurs en quête d'un revenu d'intérêts supérieur. Le fonds a la capacité de réagir à l'évolution des marchés en investissant dans un portefeuille diversifié de titres internationaux à revenu fixe. Fonds d'actions multi-factorielles BMO - Ce fonds investit systématiquement dans des actions américaines en identifiant les expositions factorielles pour améliorer la construction du portefeuille.

- Ce fonds investit systématiquement dans des actions américaines en identifiant les expositions factorielles pour améliorer la construction du portefeuille. Fonds américain à petite capitalisation BMO - Ce fonds offre des possibilités de rendement systématique de titres de PME afin de compléter les expositions traditionnelles aux États-Unis.

Nouvelles options de flux de trésorerie

BMOII a élargi sa gamme de solutions de flux de trésorerie en ajoutant des titres de série T6 à chacun des Portefeuille AscensionMC BMO suivants (sous réserve de la réception de l'approbation réglementaire des valeurs mobilières) :

Portefeuille équilibré Ascension MC BMO

BMO Portefeuille conservateur Ascension MC BMO

BMO Portefeuille actions de croissance Ascension MC BMO

BMO Portefeuille croissance Ascension MC BMO

BMO Portefeuille de revenu AscensionMC BMO

BMOII a également élargi ses solutions de flux de trésorerie en ajoutant des titres de série F2 à cinq des portefeuilles de FNB BMO suivants (sous réserve de l'approbation des autorités de réglementation en valeurs mobilières) :

Portefeuille FNB conservateur BMO

Portefeuille FNB actions de croissance BMO

Portefeuille FNB à revenu fixe BMO

Portefeuille FNB croissance BMO

Portefeuille FNB de revenu BMO

Nouvelle série à frais réduits

BMOII a élargi sa série à frais réduits en ajoutant des titres de série D aux fonds suivants (sous réserve de la réception de l'approbation des autorités de réglementation en valeurs mobilières) :

Fonds d'actions internationales BMO

Fonds japonais BMO

Réductions de frais

Avec prise d'effet immédiate, BMOII réduit les frais de gestion jusqu'à concurrence de 25 points de base sur les séries A, F, D, Conseiller, T6 et G des quatre fonds d'investissement BMO indiqués dans le tableau ci-dessous :

Fonds Frais de gestion actuels Nouveau frais de gestion Fonds d'obligations de base BMO Série F : 0,40 % Série F : 0,35 % Fonds d'obligations de base Plus BMO Série F : 0,50 % Série F : 0,40 % Portefeuille FNB à revenu fixe BMO Série A : 1,00 % Série F : 0,35 % Série D : 0,60 % Série Conseiller : 1,00 % Série T6 : 1,00 % Série G : 0,70 % Série A : 0,75 % Série F : 0,25 % Série D : 0,40 % Série Conseiller : 0,75 % Série T6 : 0,75 % Série G : 0,50 % BMO Fonds leadership féminin Série A : 1,40 % Série F : 0,40 % Série D : 0,65 % Série Conseiller : 1,40 % Série A : 1,25 % Série F : 0,25 % Série D : 0,50 % Série Conseiller : 1,25 %

Avec prise d'effet immédiate, BMOII réduit également les frais d'administration des deux fonds d'investissement BMO indiqués dans le tableau ci-dessous :

Fonds Frais d'administration

actuels Nouveaux frais

d'administration Fonds d'obligations de

base BMO 0,15 % 0,10 % Fonds d'obligations de

base Plus BMO 0,15 % 0,10 %

Nomination de sous-conseillers

Avec prise d'effet le 4 mai 2018, BMO Gestion d'actifs inc. nomme des sous-conseillers pour les fonds suivants :

F&C Management Limited comme sous-conseiller pour les BMO Fonds zéro combustible fossile, BMO Catégorie mondiale d'actions, BMO Fonds mondial d'actions et BMO Fonds universel d'obligations.

BMO Asset Management Corp. comme sous-conseiller pour le BMO Fonds mondial de croissance et de revenu.

BMO Gestion d'actifs inc. demeure le gestionnaire de portefeuille de ces fonds. Il n'y a aucun changement aux objectifs de placement fondamentaux, aux restrictions en matière de placement ou aux principaux risques à la suite de la nomination de ces sous-conseillers.

Modification de l'évaluation du risque

En vigueur immédiatement, l'évaluation du risque des fonds énumérées dans le tableau ci-dessous ont changé. Il n'y a aucun changement aux objectifs de placement, aux stratégies ou à la gestion de ces fonds associés aux nouvelles évaluations du risque.

Ces changements sont fondés sur la nouvelle méthode normalisée de classification des risques prescrite par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières et sur un examen annuel par BMOII visant à déterminer le niveau de risque des fonds d'investissement offerts au public.

Fonds à évaluation de risque moindre :

Fonds Ancienne évaluation du

risque Nouvelle

évaluation du

risque Portefeuille conservateur AscensionMC

BMO Faible à moyen Faible BMO Catégorie dividendes Moyen Faible à moyen BMO Fonds de dividendes Moyen Faible à moyen BMO Fonds des marchés en

développement Élevé Moyen à élevé BMO Fonds d'entreprise Moyen à élevé Moyen BMO Fonds Étape Plus 2020 Faible à moyen Faible BMO Fonds de dividendes nord-

américains Moyen Faible à moyen BMO Portefeuille de retraite équilibré Faible à moyen Faible BMO Portefeuille conservateur

FiducieSélectMD Faible à moyen Faible BMO Fonds FNB dividendes gestion

tactique Moyen Faible à moyen BMO Portefeuille d'éducation Objectif

2020 Faible à moyen Faible

Fonds à évaluation de risque plus élevée :

Fonds Ancienne évaluation du

risque Nouvelle

évaluation du

risque BMO Fonds d'obligations américaines à

rendement élevé Faible à moyen Moyen

Abandon de l'option d'achat avec frais de vente différés (FVD) standard

À compter de la fermeture des bureaux le 4 mai 2018, l'option d'achat avec frais de vente différés standard ne sera plus offerte pour les nouveaux achats, y compris les achats préautorisés dans le cadre d'un régime d'épargne continue, pour l'ensemble des fonds d'investissement de BMO. L'option d'achat avec frais de vente différés réduits continuera d'être offerte aux investisseurs.

BMOII n'a pas offert de nouveaux fonds d'investissement assortis de l'option d'achat avec frais de vente différés (FVD) standard depuis avril 2016.

Les placements existants qui sont assortis de l'option de frais de vente différés (FVD) standard demeureront investis au barème de frais de rachat qui s'y appliquent et les conversions des placements existants acquis en vertu de l'option d'achat avec frais de vente différés (FVD) standard demeureront disponibles.

« Compte tenu de l'évolution de l'environnement réglementaire, nous avons pris la décision de fermer notre offre de FVD standard aux nouveaux achats afin de nous aligner sur la transition et la simplification des activités des conseillers », a déclaré M. Gopaul.

Pour de plus amples renseignements sur les BMO Fonds d'investissement, visitez www.bmo.com/investissements/fonds/.

MC/MD Marques de commerce de la Banque de Montréal, utilisées sous licence. Les BMO Fonds d'investissement sont offerts par BMO Investissements inc., cabinet de services financiers et entité juridique distincte de la Banque de Montréal.

BMO Gestion mondiale d'actifs est une marque de commerce qui englobe BMO Gestion d'actifs inc., BMO Investissements inc., BMO Asset Management Corp. et des sociétés de gestion de placements spécialisés de BMO.

Les placements dans les fonds d'investissement peuvent être assortis de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire l'Aperçu du fonds ou le prospectus du fonds d'investissement avant d'investir. Les fonds d'investissement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur.

