La Société financière IGM Inc. annonce l'élection de ses administrateurs







TORONTO, le 4 mai 2018 /CNW/ - Conformément au Guide à l'intention des sociétés de la Bourse de Toronto, la Société financière IGM Inc. (TSX : IGM) publie ce communiqué pour annoncer que les personnes nommées dans sa circulaire de sollicitation de procurations par la direction datée du 23 février 2018 ont été élues au poste d'administrateur lors de son assemblée annuelle des actionnaires qui a eu lieu plus tôt aujourd'hui à Toronto.

Les résultats du vote par scrutin secret sont présentés ci-dessous.



Pour Abstention

Pourcentage Nombre Pourcentage Nombre Marc A. Bibeau 99,80 % 202 156 697 0,20 % 395 979 Jeffrey R. Carney 99,38 % 201 286 734 0,62 % 1 265 942 Marcel R. Coutu 95,63 % 193 709 234 4,37 % 8 843 442 André Desmarais 89,31 % 180 906 877 10,69 % 21 645 799 Paul Desmarais, Jr. 82,03 % 166 152 853 17,97 % 36 399 823 Gary Doer 98,91 % 200 343 910 1,09 % 2 208 766 Susan Doniz 99,87 % 202 283 642 0,13 % 269 033 Claude Généreux 92,43 % 187 217 808 7,57 % 15 334 868 Sharon Hodgson 99,87 % 202 287 769 0,13 % 264 907 Sharon MacLeod 99,87 % 202 294 197 0,13 % 258 479 Susan J. McArthur 99,86 % 202 267 790 0,14 % 284 886 John McCallum 98,37 % 199 253 982 1,63 % 3 298 694 R. Jeffrey Orr 91,67 % 185 675 632 8,33 % 16 877 044 Gregory D. Tretiak 98,57 % 199 655 141 1,43 % 2 897 535 Beth Wilson 99,96 % 202 470 567 0,04 % 82 109

La Société financière IGM Inc. est, au Canada, l'une des principales sociétés de services financiers personnels et l'un des plus grands gestionnaires et placeurs de fonds communs de placement et d'autres produits de gestion d'actif et gère un actif total de plus de 156 milliards de dollars canadiens au 30 avril 2018. Elle exerce principalement ses activités par l'entremise du Groupe Investors, de Placements Mackenzie et d'Investment Planning Counsel.

MEMBRE DU GROUPE DE SOCIÉTÉS DE LA CORPORATION FINANCIÈRE POWER

