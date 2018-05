Le gouvernement du Canada réalise un important investissement dans l'Arctique canadien grâce au fonds pour la restauration côtière instauré dans le cadre du Plan de protection des océans







WATERLOO, ON, le 4 mai 2018 /CNW/ - La protection et la restauration de l'environnement sont des priorités absolues du gouvernement du Canada, qui fournit des ressources dans le cadre du Plan de protection des océans, permettant d'assurer la sécurité, la propreté et la santé de nos océans et de nos côtes au profit de tous les Canadiens et des générations futures.

L'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, a annoncé aujourd'hui que l'Université de Waterloo va recevoir un montant de 1 261 890 $ sur cinq ans, pour des projets de recherche visant à répertorier et à restaurer des zones clés d'écosystèmes côtiers dans le nord du Canada.

En mai 2017, le gouvernement du Canada a annoncé la création du Fonds pour la restauration côtière de 75 millions de dollars, dans le cadre du Plan de protection des océans, pour aider à réhabiliter certains de nos littoraux les plus importants et à protéger la vie aquatique et les écosystèmes marins. Le Fonds pour la restauration côtière soutient les projets contribuant à la restauration côtière sur l'ensemble des côtes du Canada. La préférence est accordée aux projets pluriannuels et pour lesquels prennent part un grand nombre de partenaires, notamment des groupes autochtones.

Le Plan de protection des océans, de 1,5 milliard de dollars, est l'investissement le plus important jamais effectué pour protéger les côtes et les voies navigables du Canada. Grâce à ce plan, le gouvernement du Canada établit un système de sécurité maritime de classe mondiale, qui offre des possibilités économiques aux Canadiens aujourd'hui, tout en protégeant nos côtes et nos voies navigables pour les générations futures. Ces travaux sont réalisés en étroite collaboration avec les peuples autochtones, les intervenants locaux et les collectivités côtières.

« Notre gouvernement s'est engagé à protéger nos côtes. C'est pourquoi nous avons annoncé le Plan de protection des océans, visant à assurer la sécurité, la propreté et la santé de nos océans et de nos côtes. Le Fonds pour la restauration côtière de 75 millions de dollars offre la possibilité de répondre aux menaces qui pèsent sur nos océans et les régions côtières. Je me réjouis à l'idée que notre collaboration avec les établissements universitaires permettra d'assurer aux générations futures des écosystèmes sains et florissants dans l'Arctique canadien. »

- L'honorable Dominic LeBlanc,ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

L'Université de Waterloo , travaillant avec l'Organisation de chasseurs et de trappeurs de Kugluktuk , recevra 1 261 890 $ pour déterminer les habitudes migratoires et les habitats d'hivernage de l'omble chevalier et du Dolly Varden dans la rivière Coppermine et les réseaux hydrographiques adjacents, près de Kugluktuk , au Nunavut .

