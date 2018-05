Les LNC signent une entente avec la plus grande organisation nucléaire de Chine







Le laboratoire nucléaire national du Canada continue de renforcer ses liens avec les dirigeants mondiaux afin de poursuivre la recherche de solutions d'énergie durables et faibles en carbone.

CHALK RIVER, Ontario, 04 mai 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Laboratoires Nucléaires Canadiens (LNC), la principale organisation des sciences et des technologies nucléaires du Canada, sont heureux d'annoncer qu'ils ont conclu une nouvelle entente de collaboration avec la Société nationale nucléaire de Chine (CNNC) pour la création de solutions d'énergie scientifiques et technologiques qui favoriseront la transition vers une économie plus verte et faible en carbone. Le président et PDF des LNC Mark Lesinski s'est joint au président de la CNNC Yu Jianfeng à Beijing le 4 mai 2018 pour signer un protocole d'entente entre les deux organisations.

Le Canada et la Chine ont tous deux affirmé que des mesures à l'endroit des changements climatiques, y compris des mesures décisives pour favoriser le développement durable faible en carbone, sont essentielles. La « Déclaration conjointe sur les changements climatiques et la croissance propre » publiée par le gouvernement de la République populaire de Chine et le gouvernement du Canada en décembre souligne la nécessité pour les gouvernements et les entreprises d'intervenir ensemble pour insuffler l'impulsion nécessaire à la réalisation de réels progrès vers une économie durable et faible en carbone.

« Cet accord entre CNNC et les Laboratoires Nucléaires Canadiens aidera à renforcer et à développer notre coopération avec la Chine", a commenté Jim Carr, ministre des Ressources naturelles du Canada. "Le gouvernement du Canada est déterminé à promouvoir une croissance propre dans le cadre de la transition vers une économie compétitive et à faible émission de carbone. L'énergie nucléaire a un rôle important à jouer dans les futurs systèmes d'énergie propre. »

La CNNC est un leader de l'industrie nucléaire chinoise et la seule organisation chinoise dont le portefeuille comprend un système complet de technologies nucléaires dans les domaines allant de l'exploration géologique à la recherche, la conception, la construction et l'opération de centrales nucléaires. Les LNC sont le laboratoire nucléaire national du Canada et gèrent le complexe scientifique et technologique le plus important au pays. Les deux organisations profitent des mêmes capacités uniques ainsi que des forces complémentaires de l'une et l'autre. L'entente appuie le maintien et l'amélioration du rendement des technologies nucléaires actuelles tout en favorisant la collaboration pour développer et mettre à l'essai de nouvelles technologies.

« Le Canada et la Chine ont une longue histoire de collaboration dans le domaine des sciences et de la technologie nucléaires, explique Mark Lesinski, président et PDG. Le besoin en solutions d'énergie propre vraiment viables, rentables et durables est un défi mondial. Les partenariats internationaux, comme l'entente conclue aujourd'hui avec la CNNC, jettent les bases d'une stratégie qui nous permettra de relever ensemble ce défi. »

Tel qu'il est indiqué dans sa stratégie à long terme, les LNC utilisent activement leurs forces dans le domaine de la science nucléaire pour faire progresser les initiatives d'énergie propre. Ces initiatives comprennent notamment des projets visant à démontrer la production propre d'hydrogène à grande échelle en vue de contribuer aux efforts de décarbonisation du secteur des transports. Les LNC ont également récemment annoncé l'installation d'un petit réacteur modulaire dans un site qu'ils gèrent.

