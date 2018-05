Sunwing offre des vacances luxueuses abordables, avec des économies allant jusqu'à 1500 $ par couple







MONTRÉAL, 04 mai 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cet été, Sunwing permettra aux Canadiens de s'offrir des vacances tout en style en réalisant de grandes économies dans le cadre de son solde Le luxe pour moins cher. Ceux qui sont en quête de vacances élégantes au bord de la plage pourront réserver leur séjour à un prix respectant leur budget et profiter d'un hôtel de luxe primé pour une fraction du prix de séjour original en réservant avant le 11 mai. Des économies allant jusqu'à 1500 $ par couple sont offertes sur des forfaits vacances dans certains des hôtels de luxe répartis partout au Mexique, dans les Caraïbes et en Amérique centrale. Ces propriétés sont reconnues pour leurs spas de classe mondiale, leurs expériences culinaires sans pareil ainsi que leurs commodités et services haut de gamme.



En tant que no 1 des vacances luxueuses, Sunwing offre un vaste choix d'hôtels parmi lesquels choisir dans le cadre de cette promotion d'une durée limitée, dont le Royalton Negril Resort & Spa à Négril, en Jamaïque. Cet hôtel tout compris au bord de la mer offre d'élégantes chambres et suites à ses clients ? plusieurs d'entre elles peuvent héberger des familles de 5 membres et plus ? ainsi qu'un impressionnant complexe aquatique doté d'une piscine à débordement, de repas sans réservation dans plusieurs restaurants de spécialités et d'un spa haut de gamme. Les invités peuvent également profiter de sports nautiques non motorisés, d'activités quotidiennes et de programmes pour enfant gratuits.

Les couples qui souhaitent passer une expérience de vacances luxueuse entre adultes pourront le faire en profitant des généreuses économies qu'offre le Platinum Yucatan Princess All Suites Resort and Spa à Riviera Maya, au Mexique. Ce splendide hôtel au bord de la mer accueille ses invités dans de luxueuses suites junior, 13 piscines scintillantes avec accès depuis la chambre et des inclusions exclusives comme des rabais au spa et des repas illimités à la carte.

Les voyageurs pourront aussi économiser sur un séjour au Royalton Bavaro Resort and Spa à Punta Cana, en République dominicaine. Une nouveauté de 2018, cette propriété est située sur la fameuse plage Bavaro. Les vacanciers peuvent se détendre, un cocktail rafraîchissant à la main, tandis qu'ils se laissent flotter le long de la rivière tranquille, ou encore vivre des sensations fortes en essayant le FlowRider, la machine de surf suprême. Les plus jeunes vacanciers seront comblés par l'aire de jets d'eau sur place ainsi que les activités quotidiennes des miniclubs et clubs pour ados.

Tous les forfaits vacances de Sunwing Airlines comprennent les vols aller-retour avec Sunwing Airlines, à bord desquels les voyageurs peuvent commencer leurs vacances dans l'élégance en profitant du service en vol primé, qui inclut un toast au vin mousseux, ainsi que le menu du Sunwing Café proposant des choix inspirés par la célèbre chef Lynn Crawford de la chaîne de télévision Food Network Canada, puis des sacs à dos rempli de jeux et jouets pour les enfants.

Pour réserver vos prochaines vacances tout compris, veuillez consulter le Sunwing.ca ou communiquer avec votre agent de voyages.

À propos de Sunwing

Sunwing, le no1 dans le sud et le plus grand voyagiste intégré verticalement en Amérique du Nord, offre plus de vols dans le sud que tout autre voyagiste avec un service direct et pratique à partir de plus de 33 aéroports à travers le Canada vers plus de 50 destinations populaires dans le sud. Cela permet à Sunwing de négocier de meilleures aubaines et offres exclusives dans tous les hôtels les mieux cotés des Caraïbes, d'Amérique centrale et du Mexique. Sunwing, une compagnie renommée pour son service primé, est systématiquement classé no1 des compagnies aériennes de loisir par les agents de voyages et elle est la gagnante systématique du prix du Choix des consommateurs. Les clients pourront commencer leurs vacances dans l'élégance avec le service en vol primé, qui comprend un verre de vin mousseux* gratuit, du thé et du café, ainsi qu'un service de boissons non alcoolisées, en plus d'un menu d'achats à bord de collations et de repas légers (incluant des choix pour enfants), inspirés par la célèbre chef Lynn Crawford de la chaîne de télévision Food Network Canada. Les clients de Sunwing bénéficient également des services des représentants à destination de la compagnie. Ceux-ci se feront un plaisir de partager leurs connaissances et leur expertise avec les vacanciers, en plus de les accueillir chaleureusement quand ils arrivent et de les guider pendant tout leur séjour.

* le service à bord n'est pas offert sur tous les vols.

