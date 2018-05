Avis - Des produits de kratom non autorisés de marque S?j ont été saisis dans deux magasins d'Edmonton peuvent présenter des risques graves pour la santé







Problème

Santé Canada informe la population canadienne que plusieurs produits de kratom de marque S?j ont été saisis dans deux magasins d'Edmonton (S?j, situé au Sherbrooke Plaza, 11839, St-Albert Trail, et Jupiter, situé au 12841, 97e rue Nord-Ouest). Les produits contenant du kratom ne sont pas autorisés par Santé Canada et peuvent présenter de graves risques pour la santé.

Il est interdit de vendre des produits de santé au Canada sans l'autorisation de Santé Canada.

Personnes touchées

Les consommateurs ayant acheté ou utilisé les produits visés.

Produits visés

S?j Bali Kratom : 30 g de poudre, 90 g de poudre, 15 gélules, 30 gélules, 90 gélules

S?j Maeng Da Kratom : 15 g de poudre, 30 g de poudre, 15 gélules, 30 gélules, 90 gélules

S?j Thai Kratom : 15 g de poudre, 30 g de poudre, 90 g de poudre, 15 gélules, 30 gélules, 90 gélules

Ce que doit faire le consommateur

Cessez d'utiliser ces produits. Consultez un professionnel de la santé si vous avez utilisé l'un de ces produits et que vous avez des préoccupations relatives à votre santé.

Lisez l'étiquette des produits de santé pour vérifier si Santé Canada en a autorisé la vente. Les produits homologués ont un numéro d'identification du médicament (DIN), un numéro de médicament homéopathique (DIN-HM) ou un numéro de produit naturel (NPN) de huit chiffres. Vous pouvez aussi vérifier si la vente des produits a été autorisée en interrogeant la Base de données sur les produits pharmaceutiques et la Base de données des produits de santé naturels homologués.

Signalez à Santé Canada les effets indésirables associés aux produits de santé et les plaintes concernant ces produits.

Ce que fait Santé Canada

Santé Canada a saisi les produits trouvés dans les magasins. Si d'autres détaillants ou distributeurs sont découverts, il prendra les mesures qui s'imposent et en informera les Canadiens, au besoin. Santé Canada travaille également avec l'Agence des services frontaliers du Canada pour empêcher l'introduction de produits de kratom au Canada.

Contexte

Le kratom (Mitragyna speciosa) est un produit à base de plantes qui peut présenter de graves risques pour la santé s'il est avalé ou inhalé. Ses effets indésirables incluent somnolence, nausées, vomissements, convulsions, hépatotoxicité et rythme cardiaque excessivement rapide. Le kratom, qui a été associé à des effets semblables à ceux des narcotiques et des stimulants, pourrait provoquer la dépendance et la toxicomanie. Santé Canada n'a pas autorisé la vente de produits contenant du kratom.

