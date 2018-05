Avis aux médias - Assemblée publique annuelle 2018 de Construction de Défense Canada







OTTAWA, le 4 mai 2018 /CNW/ - Construction de Défense Canada (CDC) est une société d'État fédérale qui exécute des projets de façon efficace et en temps opportun, en plus d'assurer le soutien des infrastructures et des actifs environnementaux tout au long de leur cycle de vie, pour assurer la défense du Canada.

Qui :

James S. Paul - Président et premier dirigeant de CDC

Daniel Benjamin - Vice-président, Opérations - Prestation de services et Planification d'entreprise

Mélinda Nycholat - Vice-présidente, Opérations - Approvisionnement

Ross Welsman - Vice-président, Opérations - Gestion des activités

Juliet Woodfield - Vice-présidente, Finances et Ressources humaines, et chef des Finances

Quand :

Le jeudi 7 juin 2018

17 h à 18 h

Où :

Constitution Square, 350 rue Albert, 2e étage

Salle de conférence Constitution, Ottawa, Ontario

Pour vous inscrire à cette assemblée, envoyez un courriel à APM-APA@dcc-cdc.gc.ca afin de confirmer votre présence. Des copies du rapport annuel de CDC sont disponibles au www.cdc-dcc.gc.ca.

