Kia Canada Inc. rapporte des ventes de 7 301 véhicules en avril

En avril, les ventes ont augmenté de 1,0 pour cent sur la même période l'an dernier

Mois de ventes record inégalées pour le Sorento

MISSISSAUGA, Ontario, 04 mai 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kia Canada Inc. a rapporté aujourd'hui la vente de 7 301 véhicules en avril, soit une hausse d'un pour cent sur la même période en 2017. En avril, les ventes ont été dominées par le Sorento (1 934 unités) et la Rio (709 unités), ce qui représente des hausses de 31,4 et 47,4 % d'année en année respectivement, alors que les ventes de la Forte ont aussi été excellentes avec 1 546 unités vendues. Avril représente aussi un mois de ventes record inégalées pour le véhicule utilitaire sport Kia Sorento.

« Les ventes record inégalées du Sorento au Canada démontrent à quel point ce véhicule est idéal et nous voulons que de plus en plus de consommateurs découvrent les avantages de posséder une Kia, a déclaré Ted Lancaster, Vice-président et Chef de l'exploitation de Kia Canada Inc. Avec l'arrivée chez les concessionnaires du nouveau Sorento, possédant encore plus de technologie et une conception raffinée, nous croyons que de plus en plus de clients vont opter pour la marque Kia, alors que nous continuons d'offrir des véhicules qui correspondent aux besoins des consommateurs canadiens. »

Incitatifs pour le Québec en mai 2018 :

Pendant le mois de mai, Kia Canada a le plaisir d'annoncer l'événement de vente « Capturez votre Kia » offrant 0 % à la location ou jusqu'à 5 000 $ de rabais en argent sur certains modèles! Louez la Forte 4 portes 2018 pour 0 % jusqu'à 60 mois plus 1 500 $, ou louez la Soul et le Sportage 2018 pour 0,99 % jusqu'à 48 mois. Lors de l'achat au comptant, les clients peuvent économiser jusqu'à 5 000 $ sur certains modèles Sorento et jusqu'à 4 000 $ sur certains modèles Sedona. Voyez le concessionnaire pour tous les détails.

