Caroline Néron unit ses forces à celles de Pharmaprix et lance une nouvelle collection de bijoux pour la santé mentale

MONTRÉAL, le 4 mai 2018 /CNW Telbec/ - Caroline Néron, entrepreneure, comédienne et chanteuse, a annoncé le lancement officiel d'une toute nouvelle collection de bijoux exclusive lors d'un événement au restaurant LOV le jeudi 3 mai dernier. Cette collection unique sera vendue dans plus de 65 Galeries BEAUTÉ Pharmaprix au Québec, au profit de la santé mentale des femmes.

« C'est avec grand plaisir que j'unis mes forces à Pharmaprix pour soutenir une cause qui me touche personnellement. Nous sommes fiers d'avoir créé une collection exclusive qui véhicule un message d'espoir. Ensemble mettons les jugements de côté, ouvrons la communication et parlons de la santé mentale, un sujet qui touche chacun d'entre nous.

Faisons tomber les tabous, parlons-en! », a affirmé Caroline Néron, présidente de Néron Inc.

PHARMAPRIX AIMEZ. VOUS. pour promouvoir et améliorer la santé des femmes

« La santé des femmes est une priorité pour Pharmaprix, mais aussi pour tous ceux qui y travaillent. C'est une cause qui touche tout le monde. Je pense à ma mère qui m'a donné la vie, l'éducation et de bonnes valeurs qui ont porté fruit dans ma vie personnelle tout comme dans le cadre de ma carrière. À mes soeurs, toujours disponibles pour moi, à ma femme, une personne exceptionnelle et courageuse, qui a su surmonter certains défis avec une joie de vivre exemplaire, et à toutes les femmes qui ont un rôle tellement important au sein de notre entreprise. C'est pourquoi leur santé, et la santé de toutes les femmes, est primordiale à mes yeux, » a témoigné Denis L. Roy, Directeur, Mise en marché et marketing chez Pharmaprix et responsable du projet.

« Nous sommes très heureux de pouvoir compter sur le concours de Madame Néron, un véritable modèle de persévérance, de leadership et de réussite pour de nombreuses femmes, afin d'étendre la portée des efforts du programme PHARMAPRIX AIMEZ. VOUS. pour favoriser la santé des femmes et contribuer concrètement à la recherche, » a renchéri Éric Bouchard, Vice-président principal, Exploitation pour Pharmaprix. »

Une partie des profits amassés dans le cadre de cette collaboration entre Caroline Néron et Pharmaprix sera remise à la Fondation CERVO ainsi qu'à la Fondation de l'Hôpital Général de Montréal au profit de la santé mentale, dans le cadre du programme PHARMAPRIX AIMEZ. VOUS.

« Le partenariat avec Pharmaprix permettra à notre Fondation d'agir afin de réduire la vulnérabilité des femmes lors de leurs sorties d'hospitalisation. En plus de leur fournir des produits de soins personnels, nous faisons en sorte qu'elles retrouvent la confiance qui les mène vers le rétablissement. », a mentionné Maryse Beaulieu, directrice générale de la Fondation CERVO.

« Je suis particulièrement heureuse de voir que les programmes en santé mentale soutenus par la Fondation de l'Hôpital général de Montréal pourront bénéficier d'un appui supplémentaire grâce à ce nouveau partenariat, a mentionné la Dre Nadia Szkrumelak, psychiatre en chef de la Mission en santé mentale du CUSM. Les fonds nous permettront d'offrir un soutien vital à davantage de mères ayant un trouble de la personnalité limite et de femmes enceintes souffrant de dépression ou d'anxiété. L'impact positif sur les familles et sur les femmes qui ont à vivre avec ces maladies en sera décuplé! »

Des bijoux porteurs d'espoir

La collection de bijoux Caroline Néron pour la santé mentale des femmes comprend une dizaine de bijoux qui se détailleront entre 45 $ et 125 $ chacun. Les bijoux portent des noms inspirants tels que : Persévérance, Force intérieure, Empowerment, Harmony et Volonté. Deux modèles de boucles d'oreilles, trois bracelets et cinq colliers seront disponibles et vendus dans 65 Galeries BEAUTÉ Pharmaprix à travers la province, juste à temps pour la fête des Mères !

À PROPOS DE PHARMAPRIX AIMEZ.VOUS.

Plus que jamais, PHARMAPRIX AIMEZ. VOUS. s'engage à aider les femmes à améliorer leur santé mentale, corporelle et spirituelle. Pour une huitième année, Pharmaprix se pose en ardent défenseur de la santé des femmes et poursuit son oeuvre afin de les aider à être au sommet de leur forme. Cette année, cinq ambassadrices feront la promotion de la santé des femmes. Il s'agit de l'animatrice et auteure Alexandra Diaz, de l'animatrice Isabelle Racicot, de la bloggeuse Virginie Coossa, de la bloggeuse et survivante d'un cancer du sein Lolitta Dandoy, ainsi que de l'artiste maquilleuse et bloggeuse Mlle Geri. Chacune de ces ambassadrices a choisi une cause qui lui tient à coeur et qui vise à aider les femmes à faire de leur santé une priorité puisque, comme nous le savons tous, leur rythme de vie peut les amener à faire passer le maintien de leur santé au second plan. Tout au long de l'année, elles mettront en lumière divers volets touchant la santé des femmes et discuteront avec les femmes québécoises des différentes solutions qui leur sont offertes.

