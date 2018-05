Nanxiang Incity, un centre commercial de 330 000 mètres carrés, ouvrira ses portes dans une ville millénaire de Chine







SHANGHAI, 4 mai 2018 /CNW/ - À titre de cosmopolis prospère de la Chine, et de centre mondial critique en matière d?économie, de finances, de commerce, de transport et d?innovation scientifique et technologique, Shanghai mène la Chine dans les domaines de la mise à niveau et de la mondialisation de la consommation. Nanxiang, avec sa ville vieille de 1 500 ans et un centre commercial de 330 000 mètres carrés en construction, représente une nouvelle phase de développement pour Shanghai, attirant ainsi l?attention de la Chine et au-delà.

Shanghai Nan Xiang Incity deviendra l?un des plus grands centre commerciaux de Shanghai en termes de superficie et offrira plus de 450 marques. De plus, il est situé à l?extérieur du centre-ville de Shanghai.

La ville traditionnelle de Nanxiang, où est situé le centre commercial Nan Xiang Incity, réunit des douzaines des plus grandes sociétés immobilières de Chine dans le but de construire la nouvelle « communauté internationale » de Shanghai. Nanxiang planifie également de construire le premier « district d?affaires central de banlieue » de Shanghai, et Nan Xiang Incity représente l?un de ses projets.

En plus de la construction et du développement urbain d?un transit ferroviaire, Nanxiang a amené un grand nombre d?étrangers ainsi que plusieurs résidents locaux à revenu élevé du centre-ville de Shanghai à déménager dans cette localité, devenant ainsi l?un des quartiers de Shanghai connaissant la croissance démographique la plus rapide. En fait, le district de Jiading, à qui appartient Nanxiang du point de vue administratif, se vante de compter plus de 140 000 étrangers, dont la plupart habitent à Nanxiang. On peut ainsi trouver de nombreuses photos et informations au sujet de Nanxiang sur Instagram.

L?afflux de résidents à revenu élevé, de cols blancs et d?étrangers amène une grande population reflétant des besoins de consommation de nature plus internationale et diversifiée. Cependant, les centres commerciaux déjà en place fournissent seulement des produits et services conventionnels et ne répondent pas aux besoins de plus en plus exigeants des résidents, surtout ceux des jeunes qui sont nés dans les années 80 et 90, qui représentent le principal groupe en matière de consommation et qui exigent des produits et services de haute qualité, individualisés, sur mesure, axés sur la communauté ou sur une situation précise.

Par conséquent, les résidents de Nanxiang ont un besoin urgent d?un centre commercial qui peut répondre à leurs besoins de consommation mondialisés. Avec ses activités commerciales innovatrices et ses scénarios de consommation diversifiés, Nan Xiang Incity est en mesure de mettre à la portée de la main des résidents de Nanxiang des modes de vie heureux et sains, de répondre à leurs besoins de consommation individuels, que ce soit pour acheter des produits importés, de savourer des délices internationaux, de profiter de loisirs et d?activités récréatives, de s?entraîner, de socialiser, de savourer le bonheur d?activités parents-enfants, ou même de se rapprocher de la nature.

Shanghai est en voie de devenir une métropole moderne mondiale influente et de grande qualité, et Nanxiang sera un centre secondaire crucial de cette future mégalopole.

La construction de ce centre Nan Xiang Incity de 330 000 mètres carrés dans cette ville millénaire symbolise le développement de Shanghai. Il représente une exigence du développement de Nanxiang et de la demande de consommation grandissante des résidents internationaux, et permettra de lancer le nouveau mode de vie mondialisé de Nanxiang et au-delà.

