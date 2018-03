Ouverture Laser Game Evolution - Une autre réussite pour Groupe Artea!







LA PRAIRIE, QC, le 5 mars 2018 /CNW/ - Un tout nouveau centre de jeux Laser Game Evolution ouvrira ses portes le 5 mars au Marché Central de Montréal. Groupe Artea est fier d'avoir contribué à l'élaboration du design, l'ensemble de la fabrication et le mandat d'entrepreneur général. De plus Groupe Artea sera responsable de l'expansion de Laser Game Evolution en Amérique du Nord. On y propose un nouveau concept complètement immersif unique à cette succursale et pour lequel la réalité virtuelle est mise à l'avant-plan!

VR QUEST : Un système VR sans fil! Nouveau concept technologique

La grande nouveauté chez Laser Game Evolution au Marché Central est le lancement du jeu VR Quest. Ce jeu virtuel, qui se joue individuellement permet l'immersion totale dans des univers aussi étranges que fous. Tous les sens sont mis à contribution lors de cette expérience. Les joueurs sont munis d'un casque virtuel et un sac à dos compact et doivent évoluer dans les parcours réels. Il leur est possible de sentir et toucher les murs. Deux choix de jeux sont ainsi proposés. Le premier permet aux joueurs d'affronter les lapins les plus déjantés de la planète pour s'évader du Big Maze. Le deuxième, le Minotaur's Maze, plonge les joueurs dans le labyrinthe du Minotaure où ils doivent se défendre contre des hordes de squelettes en longeant des parapets à plus de 50m au-dessus de la mer!

Toujours à l'affût des nouvelles innovations et de l'expérientiel

Groupe Artea est fier de pouvoir se joindre à Laser Game Evolution, une firme française, pour les aider à atteindre leur but de recentrer l'expérience sur un côté ludique. Avec la fabrication de labyrinthes multiniveaux, les joueurs peuvent accumuler le maximum de points en faisant le plus de tirs sur l'équipe adverse. Laser Game Evolution, Marché Central est un projet d'envergure pouvant accueillir jusqu'à 35 joueurs de Laser tag simultanément.

À propos de Groupe Artea

Depuis 20 ans Groupe Artea crée des expériences commerciales ludiques et immersives où la technologie est très présente. Designer, professionnels, techniciens, soudeurs, ébénistes tous participent sous le même toit avec leur expertise au succès du projet de nos précieux clients. Afin de contrôler tous les leviers, nous sommes en plus entrepreneur général. Ne manquez surtout pas la chance de tomber en amour avec nous. Responsable de l'implantation du centre Ubisoft Les lapins crétins, de parc d'amusements et de plusieurs boutiques et restaurants, le Groupe Artea, surprend et se réinvente à chaque fois. Venez explorer au www.groupeartea.com

