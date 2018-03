Invitation aux médias - Agir contre la violence conjugale - Début des consultations à Gatineau







GATINEAU, QC, le 5 mars 2018 /CNW Telbec/ - La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Condition féminine, Mme Hélène David, et la ministre de la Justice, ministre responsable de la région de l'Outaouais et députée de Gatineau, Mme Stéphanie Vallée, invitent les représentantes et les représentants des médias à la consultation en matière de violence conjugale, qui se tiendra à Gatineau.

DATE : Le 6 mars 2018



HEURES : 11 h / Mot de bienvenue et ouverture de la journée





11 h 20 / Présentation de la vidéo-campagne sur la violence conjugale et prise de parole des organismes





11 h 50 / Atelier sur le thème PRÉVENTION, SENSIBILISATION ET INFORMATION





12 h 35 / Dîner





13 h 25 / Atelier sur le thème DÉPISTAGE ET INTERVENTION PSYCHOSOCIALE





14 h 10 / Atelier sur le thème INTERVENTION POLICIÈRE, JUDICIAIRE ET CORRECTIONNELLE





14 H 55 / Atelier sur le thème PARTAGE DE L'EXPERTISE ET DÉVELOPPEMENT DES CONNAISSANCES





15 h 40 / Clôture et mêlée de presse



LIEU : Université du Québec en Outaouais - Salle C0072

283, boulevard Alexandre-Taché

Gatineau (Québec) J8X 3X7

Sources : Anne Marie Dussault Turcotte

Directrice des communications et

attachée de presse de la ministre

de l'Enseignement supérieur et de

la Condition féminine

418 266-3255





Isabelle Marier St-Onge

Attachée de presse de la ministre

de la Justice et ministre

responsable de la région de

l'Outaouais

418 643-4210

