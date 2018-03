Agbioinvestor et Kynetec lancent sigmatm Select







Agbioinvestor et Kynetec sont heureuses d'annoncer le lancement du nouveau produit et fruit de leur collaboration, sigmatm Select, une plateforme logicielle destinée à la stratégie commerciale qui offre un accès abordable aux études portant sur le marché agricole mondial.

En alliant les données des études des marchés agricoles mondiaux de Kynetec et l'analyse descendante d'Agbioinvestor à la pointe du secteur, cet outil permet aux professionnels de l'industrie mondiale de la protection des cultures d'identifier rapidement et aisément les données régionales et nationales sur les cultures et les niveaux de principes actifs, ainsi que les parts de marché des principaux fabricants opérant sur ces marchés.

« sigma Select va changer la donne », a commenté Fraser McDougall, associé chez Agbioinvestor. « Nous avons tellement développé ce produit qu'il est fondamentalement sans commune mesure dans l'industrie. sigma Select a pour objectif de faciliter la vie de ses clients, en leur permettant d'accéder à certaines des données du plus haut niveau et les plus fiables qui soient disponibles sur le marché de la protection des cultures. Nous avons intégré plusieurs options de devises, les langues japonaise et chinoise, des informations sur les tendances et le support de l'équipe d'Agbioinvestor. Et nous l'avons fait d'une façon à rendre l'outil accessible aux entreprises susceptibles d'avoir, par le passé, trouvé les solutions personnalisées d'études de marché hors de leur portée ».

La plateforme offre aux professionnels de l'industrie un outil pour avoir un aperçu s'étalant sur un an à l'aide de sigma Select, ou à l'aide de sigma Select Plus qui permet aux utilisateurs d'analyser les données sur les ventes des principes actifs au cours des cinq années précédentes.

Garry Mabon, associé chez Agbioinvestor et l'un des principaux analystes de sigma Select, a commenté : « sigma Select s'appuie sur un ensemble significatif d'études de marché de Kynetec, ce qui permet aux utilisateurs d'accéder à certaines des données de la meilleure qualité et les plus fiables que l'on puisse trouver sur le marché de la protection des cultures. Nous pensons que l'alliance de cette recherche avec les connaissances et l'expérience d'Agbioinvestor fait de sigma Select l'outil le plus performant en termes d'analyse de marché au départ du fabricant, mis à la disposition du secteur de la protection des cultures ».

Pour en savoir ou pour convenir d'une démonstration de sigma Select, veuillez nous contacter à l'adresse info@agbioinvestor.com, ou visiter notre site https://agbioinvestor.com/introducing-sigma-select/ pour faire part de votre intérêt.

À propos d'Agbioinvestor :

Fondée en 2017, Agbioinvestor apporte des informations et des analyses aux secteurs de la protection des cultures et des biotechnologies agricoles. Les membres de l'équipe cumulent, à eux tous, plus de quarante ans d'expérience qu'ils ont acquise dans des postes d'analyse de haut niveau et de direction chez Phillips McDougall.

Vous trouverez des informations complémentaires sur http://www.agbioinvestor.com

À propos de Kynetec :

Kynetec est le leader mondial des études de marché spécialisées en agriculture et en santé animale. Notre domaine d'activités s'étend des grands secteurs aux secteurs très ciblés de notre industrie, où nous menons régulièrement des projets de recherche dans plus de 70 pays.

Vous trouverez des informations complémentaires sur http://www.kynetec.com

